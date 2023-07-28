Серхио Перес: «В таких условиях здорово, что мы вообще собрали хороший круг»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии, где стал третьим.

«Было сложно. Мы начали с промежуточных шин, когда условия были весьма трудными. Мы думали, что трасса подсохнет гораздо быстрее – но на это ушло много времени. Даже в конце третьего сегмента в некоторых местах было довольно скользко – например, в восьмом и девятом повороте.

Но это хороший результат. Жаль, я не обогнал Шарля [Леклера], но в таких условиях здорово, что мы вообще собрали хороший круг», – сказал Перес.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

3 комментария

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Великий Алонсо
Ему не стремно вообще интервью давать то? Мешок
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