Серхио Перес: «В таких условиях здорово, что мы вообще собрали хороший круг»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии, где стал третьим.

«Было сложно. Мы начали с промежуточных шин, когда условия были весьма трудными. Мы думали, что трасса подсохнет гораздо быстрее – но на это ушло много времени. Даже в конце третьего сегмента в некоторых местах было довольно скользко – например, в восьмом и девятом повороте.

Но это хороший результат. Жаль, я не обогнал Шарля [Леклера], но в таких условиях здорово, что мы вообще собрали хороший круг», – сказал Перес.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й