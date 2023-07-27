Шарль Леклер допустил отмену сессий в Спа из-за дождя: «Пилоты не должны жаловаться, безопасность на первом месте»

Шарль Леклер не исключает, что ряд сессий Гран-при Бельгии отменят из-за дождя.

В четверг над трассой идет дождь, осадки также ожидаются в пятницу, субботу и, возможно, в воскресенье.

Кроме того, пилот « » поделился мнением о том, как улучшить безопасность в Спа. За последние сезоны на автодроме произошли две аварии со смертельным исходом: в 2019-м погиб пилот « -2» Антуан Юбер, в этом году – гонщик Региональной европейской «Формулы» Дилано ван’т Хофф.

«Я считаю, некоторые модификации могут изменить ситуацию. Во-первых, ограждения на прямой после «О Руж» – нам нужно чуть больше пространства справа и слева. Сейчас, если теряешь контроль над машиной, то с очень высокой вероятностью оказываешься на пути соперников. На мой взгляд, мы должны обсудить такую модификацию.

Что касается изменения конфигурации «О Руж», к примеру, в этом сезоне мы уже оказывались в таких условиях, когда быстро едешь по прямой, и будет трудно что-либо предпринять. Всегда можно поменять конфигурацию, но мне это не кажется справедливым решением», – заявил монегаск.

также порассуждал о потенциальном повторении сценария 2021 года, когда оказался фактически сорванным из-за дождя:

«Видимость очень трудно описать словами, можно лишь сказать, что мы не видим ничего. Мы не преувеличиваем – под дождем действительно ничего не видно.

Это большая проблема «Формулы-1» и автоспорта в целом. В любой «формульной» серии высокая прижимная сила и довольно много спрея. Из-за этого часто случаются аварии, поскольку мы не успеваем среагировать на происходящее впереди.

Легко об этом рассуждать, и гораздо труднее найти решение. Но я знаю, что ФИА работает над этим и делает все возможное.

Когда гонку проводить безопасно, а когда нет? Вот еще один вопрос, который ФИА нужно внимательно изучить, особенно когда по ходу уик-энда ожидается довольно много осадков. Федерация не должна начинать гонку просто из-за того, что мы еще не ехали под зелеными флагами.

Мы можем оказаться в такой ситуации в ближайшие выходные. Скажу очевидную мысль – безопасность должна стоять на первом месте, быть приоритетом. Люди, и в первую очередь мы, пилоты, не должны жаловаться, если не проедем круги в целях безопасности, учитывая все, что произошло ранее».

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