Даниэль Риккардо о гибели двух гонщиков в Спа: «Ты не можешь позволить себе думать об этом, садясь за руль болида»

Пилот « » рассказал, что в свете своего возвращения в «Ф-1» не задумывался о трагических случаях гибели гонщиков на трассе «Спа». Где и пройдет предстоящий .

За последние годы в «Спа» в гонках младших серий погибло сразу два пилота – в 2019 году выступавший в «Ф-2» Антуан Юбер, а в 2023 году гонщик испанской «Ф-4» Дилано ван’т Хофф.

Обе аварии произошли в дождевых условиях. На Гран-при Бельгии в эти выходные также ожидается дождливая погода.

«Как гонщики, мы знаем о потенциальной опасности гонок с самого раннего возраста. Мы всегда знаем, что автогонки по-прежнему опасны. Да, за последние годы « » стала намного безопаснее, но риск остается всегда.

Мы знаем об опасности, но за все эти годы научились с этим жить. Да, опасность существует, иногда происходят несчастные случаи, которые служат тебе напоминанием, ведь со временем ощущения риска становится все слабее.

Но это не то, о чем мы обязательно думаем в преддверии гоночного уик-энда. Да, мы знаем о том, что произошло совсем недавно и что случилось несколько лет назад.

Однако будучи гонщиком ты не можешь позволить себе думать об этом. Да, ты знаешь о случившемся, но не можешь позволить себе думать об этом, садясь за руль болида. Гонки – это один из тех видов спорта, в которых нельзя быть одной ногой в машине, а другой вне ее. И в каком-то смысле управлять машиной проще, когда ты атакуешь на пределе, чем когда ты осторожничаешь», – рассказал Риккардо.

Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах