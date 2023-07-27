Фредерик Вассер: «В последних гонках мы слишком осторожничали и допускали слишком много ошибок»

Руководитель « » рассказал о целях команды на предстоящий .

По словам Вассера, в последних гонках команда действовала слишком осторожно и при этом часто ошибалась, и что Скудерии нужно изменить настрой.

«На двух последних Гран-при мы не смогли в полной мере раскрыть потенциал своего болида, поскольку слишком осторожничали и допускали слишком много ошибок. Поэтому наша цель на Гран-при Бельгии – вернуться на путь, по которому мы начали следовать на этапе в Канаде.

Поэтому и на этапе в Бельгии, и на протяжении всей оставшейся части сезона мы должны быть максимально сконцентрированы и должны быть готовы рисковать.

и – двое из числа лучших гонщиков на решетке, но мы должны обеспечить их необходимыми инструментами, с помощью которых они бы смогли проявить свой талант.

Позади «Ред Булл» идет очень плотная борьба: пять команд борются между собой в каждой гонке, и решают все порой тысячные доли секунды», – рассказал Вассер.

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