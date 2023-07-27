Фредерик Вассер: «В последних гонках мы слишком осторожничали и допускали слишком много ошибок»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о целях команды на предстоящий Гран-при Бельгии.

По словам Вассера, в последних гонках команда действовала слишком осторожно и при этом часто ошибалась, и что Скудерии нужно изменить настрой.

«На двух последних Гран-при мы не смогли в полной мере раскрыть потенциал своего болида, поскольку слишком осторожничали и допускали слишком много ошибок. Поэтому наша цель на Гран-при Бельгии – вернуться на путь, по которому мы начали следовать на этапе в Канаде.

Поэтому и на этапе в Бельгии, и на протяжении всей оставшейся части сезона мы должны быть максимально сконцентрированы и должны быть готовы рисковать.

Шарль и Карлос – двое из числа лучших гонщиков на решетке, но мы должны обеспечить их необходимыми инструментами, с помощью которых они бы смогли проявить свой талант.

Позади «Ред Булл» идет очень плотная борьба: пять команд борются между собой в каждой гонке, и решают все порой тысячные доли секунды», – рассказал Вассер.

Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Какая борьба, красное ведро как были четвертым болидом вначале сезона, так и сейчас им остаются. Только теперь вместо зеленых воров впереди маки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий