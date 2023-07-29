Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Бельгии-2023
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Бельгии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 289 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 171
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 139
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 135
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 92
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 91
7. Шарль Леклер («Феррари») – 84
8. Ландо Норрис («Макларен») – 63
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 45
10. Оскар Пиастри («Макларен») – 34
11. Эстебан Окон («Альпин») – 31
12. Пьер Гасли («Альпин») – 22
13. Алекс Албон («Уильямс») – 11
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
21. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 460 очков
2. «Мерседес» – 226
3. «Астон Мартин» – 184
4. «Феррари» – 176
5. «Макларен» – 97
6. «Альпин» – 53
7. «Уильямс» – 11
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 2
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й
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Не может в базе бороться, уже традиция таких выбиваний от него.
Все правильно деда Алонсо год назад, тоже в Бельгии сказал, что чел может только первым стартовать и ехать по рельсам