Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Бельгии-2023

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Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Бельгии
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 289 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 171
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 139
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 135
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 92
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 91
7. Шарль Леклер («Феррари») – 84
8. Ландо Норрис («Макларен») – 63
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 45
10. Оскар Пиастри («Макларен») – 34
11. Эстебан Окон («Альпин») – 31
12. Пьер Гасли («Альпин») – 22
13. Алекс Албон («Уильямс») – 11
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
21. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 460 очков
2. «Мерседес» – 226
3. «Астон Мартин» – 184
4. «Феррари» – 176
5. «Макларен» – 97
6. «Альпин» – 53
7. «Уильямс» – 11
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 2
 

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й

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9 комментариев

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Vegas Knight
Оскар выше обоих французов это сильно. Показывает, что он правильный выбор сделал.
+12
-1
+11
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torolen
МакЛарен надвигается на второе место в КК медленно, но неуклонно)
+6
0
+6
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Alexey Hohlov
Ответ torolen
МакЛарен надвигается на второе место в КК медленно, но неуклонно)
До второго могут и не успеть, уж больно слабый старт сезона был, но на третье должны спокойно к концу сезона приехать
+2
0
+2
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ALMANAC
Типичный Хэмилтон)
Не может в базе бороться, уже традиция таких выбиваний от него.
Все правильно деда Алонсо год назад, тоже в Бельгии сказал, что чел может только первым стартовать и ехать по рельсам
+12
-11
+1
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Alexey Hohlov
Оскар должен Струловича обходить
0
0
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Артём Околович
Ответ ALMANAC
Типичный Хэмилтон) Не может в базе бороться, уже традиция таких выбиваний от него. Все правильно деда Алонсо год назад, тоже в Бельгии сказал, что чел может только первым стартовать и ехать по рельсам
деда Алонсо зато как по рельсам в барьер сегодня приехал)))
+5
-5
0
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Женя Дерунов
Ответ Vegas Knight
Оскар выше обоих французов это сильно. Показывает, что он правильный выбор сделал.
в начале чемпионата почему так не писали?))
0
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