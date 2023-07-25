Мартин Брандл: «Спад «Астон Мартин» был очевиден и до введения новых шин «Пирелли»
Бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о регрессе «Астон Мартин».
Фернандо Алонсо начал сезон в новой команде с шести подиумов в восьми гонках, однако затем боролся вдалеке от топ-3. Гран-при Венгрии двукратный чемпион «Формулы-1» завершил девятым, его напарник Ланс Стролл – десятым.
Алонсо жаловался на новую конструкцию шин «Пирелли», которая замедлила «Астон Мартин» и «Ред Булл», однако Брандл не согласился с гонщиком.
«Трудно понять, почему «Астон Мартин», который был главным конкурентом «Ред Булл», откатился к девятой и десятой позициям с аж 75 секундами отставания от победителя и к пятой по скорости машине.
Да, соперники обогнали их благодаря эффективным обновлениям, однако я не могу отделаться от ощущения, что команда где-то свернула не туда.
Говорят о более жесткой конструкции шин с Сильверстоуна, которая помешала команде, однако спад был очевиден и до этого. Будем надеяться, что с проблемами быстро разберутся и внедрят собственные новинки – нам нужен «Астон Мартин» в борьбе», – высказался комментатор Sky Sports.
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это не то,чтобы меняет суть
в бахрейне был подик благодаря сходу Леклера,в Баку приехал прямо за ним,в Австралии тоже все рядом было с мерседесом+ сход Рассела
Где ты увидел(о) проблемы с деградациеей и перегревом у Мерседеса до этого?
При том, что последняя гонка как раз показала что на харде у них полная шляпа.
Интересно, что ты ни слова не сказал про Маки/Альфу/Вилки которые прибавили с новыми шинами.
И вправду, ой, как удобно
Если у Мерса на харде полная шляпа, то что у Астона не скажешь? Они там как трактора едут.
Ну так интересно было бы посмотреть еще пару гонок опять на старых шинах, мы бы и увидели кто как прибавил. Меня бы не удивило, что тот же мерседес опять спекся где-нибудь по середь трассы и его просто обошел бы Астон.
Но самое главное ты как всегда написал простыню. А ты дай лучше расклад.
А ну давай, расскажи нам с чего это вдруг Астоны просели так, да еще и это совпало с периодом перехода на новую резину. Такие экспериментальные переходы у нас бывали и раньше от Пирелли.
P.s. и зачем ты на этой ветке это все спрашиваешь, если еще на прошлой я тебе порой даже с цифрами дал расклад, где ты замялся и твой аккаунт исчез. Или после рассказов о том, что Льюис великий и критики Ферса, слитый старт 1-го так на тебя повлиял, что ты решил там просто сбежать. :))