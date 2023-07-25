Мартин Брандл: «Спад «Астон Мартин» был очевиден и до введения новых шин «Пирелли»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Фернандо Алонсо Ред Булл Пирелли Мартин Брандл Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о регрессе «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо начал сезон в новой команде с шести подиумов в восьми гонках, однако затем боролся вдалеке от топ-3. Гран-при Венгрии двукратный чемпион «Формулы-1» завершил девятым, его напарник Ланс Стролл – десятым.

Алонсо жаловался на новую конструкцию шин «Пирелли», которая замедлила «Астон Мартин» и «Ред Булл», однако Брандл не согласился с гонщиком.

«Трудно понять, почему «Астон Мартин», который был главным конкурентом «Ред Булл», откатился к девятой и десятой позициям с аж 75 секундами отставания от победителя и к пятой по скорости машине.

Да, соперники обогнали их благодаря эффективным обновлениям, однако я не могу отделаться от ощущения, что команда где-то свернула не туда.

Говорят о более жесткой конструкции шин с Сильверстоуна, которая помешала команде, однако спад был очевиден и до этого. Будем надеяться, что с проблемами быстро разберутся и внедрят собственные новинки – нам нужен «Астон Мартин» в борьбе», – высказался комментатор Sky Sports.

Фернандо Алонсо: «От перехода на новые шины «Пирелли» пострадали «Астон Мартин» и «Ред Булл»

Фернандо Алонсо: «Сегодняшнее 9-е место, вероятно, отражает текущее положение команды»

9 комментариев

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Олег Карпов
Ответ Grigpar
Говорит о спаде до смены шин. Так, в Австрии спад был абсолютно не показателен, т.к. трасса совсем не подходила Астон Мартин. К тому же там они заняли абсолютно нормальные для себя места. Алонсо например дважды приехал 5-м. Не бывало такого за сезон что ли? Дело то не в этом, а в том, что Астон больше не имеет темпа для борьбы даже. И как правильно сказал сам Брандал они вдруг претерпели какой-то РЕГРЕСС. Ну с чего бы это? Пирелли тут не причем конечно. Ну а если взять например Мерседес, то у них проблемы с резиной ушли, больше не перегреваются и не деградируют, как это было до этого. Видимо тоже дело не в Пирелли, а в том, что команда пошла верным путем. Ой, как удобно, как говорится.
а Бахрейн,СА,Канада и Баку,где были подиумы,типа подходили?
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Eldorado2009
Ответ Олег Карпов
а Бахрейн,СА,Канада и Баку,где были подиумы,типа подходили?
В Баку не было подиума
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Олег Карпов
Ответ Eldorado2009
В Баку не было подиума
ну,ладно
это не то,чтобы меняет суть
в бахрейне был подик благодаря сходу Леклера,в Баку приехал прямо за ним,в Австралии тоже все рядом было с мерседесом+ сход Рассела
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Марат Кагин
вроде у Астон Мартин превышение бюджета
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Ihor Soldatkin
Ответ Grigpar
Говорит о спаде до смены шин. Так, в Австрии спад был абсолютно не показателен, т.к. трасса совсем не подходила Астон Мартин. К тому же там они заняли абсолютно нормальные для себя места. Алонсо например дважды приехал 5-м. Не бывало такого за сезон что ли? Дело то не в этом, а в том, что Астон больше не имеет темпа для борьбы даже. И как правильно сказал сам Брандал они вдруг претерпели какой-то РЕГРЕСС. Ну с чего бы это? Пирелли тут не причем конечно. Ну а если взять например Мерседес, то у них проблемы с резиной ушли, больше не перегреваются и не деградируют, как это было до этого. Видимо тоже дело не в Пирелли, а в том, что команда пошла верным путем. Ой, как удобно, как говорится.
кто про что а ты за старое
Где ты увидел(о) проблемы с деградациеей и перегревом у Мерседеса до этого?
При том, что последняя гонка как раз показала что на харде у них полная шляпа.
Интересно, что ты ни слова не сказал про Маки/Альфу/Вилки которые прибавили с новыми шинами.
И вправду, ой, как удобно
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Grigpar
Ответ Ihor Soldatkin
кто про что а ты за старое Где ты увидел(о) проблемы с деградациеей и перегревом у Мерседеса до этого? При том, что последняя гонка как раз показала что на харде у них полная шляпа. Интересно, что ты ни слова не сказал про Маки/Альфу/Вилки которые прибавили с новыми шинами. И вправду, ой, как удобно
Увидел в гонках, где ты как обычно ничего не видело. Причем прям с показательного 1-го ГП сезона. Но тебе какая разница, если у тебя короткая память.

Если у Мерса на харде полная шляпа, то что у Астона не скажешь? Они там как трактора едут.
Ну так интересно было бы посмотреть еще пару гонок опять на старых шинах, мы бы и увидели кто как прибавил. Меня бы не удивило, что тот же мерседес опять спекся где-нибудь по середь трассы и его просто обошел бы Астон.

Но самое главное ты как всегда написал простыню. А ты дай лучше расклад.
А ну давай, расскажи нам с чего это вдруг Астоны просели так, да еще и это совпало с периодом перехода на новую резину. Такие экспериментальные переходы у нас бывали и раньше от Пирелли.

P.s. и зачем ты на этой ветке это все спрашиваешь, если еще на прошлой я тебе порой даже с цифрами дал расклад, где ты замялся и твой аккаунт исчез. Или после рассказов о том, что Льюис великий и критики Ферса, слитый старт 1-го так на тебя повлиял, что ты решил там просто сбежать. :))
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