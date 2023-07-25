Мартин Брандл: «Спад «Астон Мартин» был очевиден и до введения новых шин «Пирелли»

Бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о регрессе «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо начал сезон в новой команде с шести подиумов в восьми гонках, однако затем боролся вдалеке от топ-3. Гран-при двукратный чемпион «Формулы-1» завершил девятым, его напарник – десятым.

Алонсо жаловался на новую конструкцию шин «Пирелли», которая замедлила «Астон Мартин» и «Ред Булл», однако не согласился с гонщиком.

«Трудно понять, почему «Астон Мартин», который был главным конкурентом «Ред Булл», откатился к девятой и десятой позициям с аж 75 секундами отставания от победителя и к пятой по скорости машине.

Да, соперники обогнали их благодаря эффективным обновлениям, однако я не могу отделаться от ощущения, что команда где-то свернула не туда.

Говорят о более жесткой конструкции шин с Сильверстоуна, которая помешала команде, однако спад был очевиден и до этого. Будем надеяться, что с проблемами быстро разберутся и внедрят собственные новинки – нам нужен «Астон Мартин» в борьбе», – высказался комментатор Sky Sports.

Фернандо Алонсо: «От перехода на новые шины «Пирелли» пострадали «Астон Мартин» и «Ред Булл»

Фернандо Алонсо: «Сегодняшнее 9-е место, вероятно, отражает текущее положение команды»