Фернандо Алонсо: «Сегодняшнее 9-е место, вероятно, отражает текущее положение команды»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Венгрии, поделившись мнением о текущем положении команды.

«Думаю, сегодня мы были недостаточно быстры для того, чтобы бороться с кем-то из команд впереди, а позади никто из соперников нам не угрожал. Так что да, 3 очка за 9 и 10 место – это максимум, чего мы могли сегодня добиться.

Сегодняшнее 9-е место, вероятно, отражает текущее положение команды – позади «Мерседеса», «Ред Булл», «Феррари» и «Макларена», что более или менее соответствует тому, что мы видели и в квалификации, и в гонке.

Мы ждали трудностей на «Сильверстоуне», но вот на этапе в Будапеште, как мы думали, команда должна была смотреться намного сильнее. Но этого не случилось. Так что нам нужно все проанализировать и постараться стать сильнее к этапу в Спа.

Что касается неудач и рывков в форме команд, то мы бы и сами хотели знать причины на каждой конкретной гонке. У нас и самих возникает много вопросов. Но никогда не знаешь, что именно вызывает проблемы в конкретном случае.

В Австрии Хюлькенберг и «Хаас» были четвертыми в квалификации, что удивило всех нас. В Сильверстоуне очень быстр был «Уильямс» – мы все тоже удивились. Здесь очень быстра была «Альфа Ромео» – для всех это снова стало сюрпризом.

Однако затем, в гонке, ситуация обычно выравнивается и впереди оказываются топ-команды. Мы же находимся в конце группы этих больших команд, и наша задача – вернуться в переднюю часть этой группы», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»