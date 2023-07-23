Фернандо Алонсо: «Сегодняшнее 9-е место, вероятно, отражает текущее положение команды»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Венгрии, поделившись мнением о текущем положении команды.
«Думаю, сегодня мы были недостаточно быстры для того, чтобы бороться с кем-то из команд впереди, а позади никто из соперников нам не угрожал. Так что да, 3 очка за 9 и 10 место – это максимум, чего мы могли сегодня добиться.
Сегодняшнее 9-е место, вероятно, отражает текущее положение команды – позади «Мерседеса», «Ред Булл», «Феррари» и «Макларена», что более или менее соответствует тому, что мы видели и в квалификации, и в гонке.
Мы ждали трудностей на «Сильверстоуне», но вот на этапе в Будапеште, как мы думали, команда должна была смотреться намного сильнее. Но этого не случилось. Так что нам нужно все проанализировать и постараться стать сильнее к этапу в Спа.
Что касается неудач и рывков в форме команд, то мы бы и сами хотели знать причины на каждой конкретной гонке. У нас и самих возникает много вопросов. Но никогда не знаешь, что именно вызывает проблемы в конкретном случае.
В Австрии Хюлькенберг и «Хаас» были четвертыми в квалификации, что удивило всех нас. В Сильверстоуне очень быстр был «Уильямс» – мы все тоже удивились. Здесь очень быстра была «Альфа Ромео» – для всех это снова стало сюрпризом.
Однако затем, в гонке, ситуация обычно выравнивается и впереди оказываются топ-команды. Мы же находимся в конце группы этих больших команд, и наша задача – вернуться в переднюю часть этой группы», – рассказал Алонсо.
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Астоны работают над скоростью на прямых, начиная с крыла, еще с Баку.
В Сильверстоуне были странные результаты. Обычно Астоны быстры в поворотах, а там все было наоборот. Самые быстрые участки у них были скоростные.
Трасса Спа как раз скоростная. В случае с Астонами ее можно сравнить с Канадой. Может с новыми обновлениями опять поедут.
Но это словно хвататься за последнюю соломинку, если честно. Я просто не знаю на что больше им рассчитывать.
И не понимаю откуда у МакЛарена такая скорость. Какого типа эти обновления. Днище стырили у РБ что ли. Браун говорит работают над прижимом.
То, что РБ в закат уедет, везде причем, понимает каждый.
"Астон похоже быстр только в медленных коротких поворотах и на разгонах". Это слышали, знаем. Но только это не всегда так было. В Бахрейне и Майами например таких поворотов полно, да? Или их полно в Австралии, но там Астон уступил Мерседесам.
Это все уже не так работает, особенно после Азербайджана.