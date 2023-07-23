Фернандо Алонсо: «Сегодняшнее 9-е место, вероятно, отражает текущее положение команды»

Теги Гран-при Венгрии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Венгрии, поделившись мнением о текущем положении команды.

«Думаю, сегодня мы были недостаточно быстры для того, чтобы бороться с кем-то из команд впереди, а позади никто из соперников нам не угрожал. Так что да, 3 очка за 9 и 10 место – это максимум, чего мы могли сегодня добиться.

Сегодняшнее 9-е место, вероятно, отражает текущее положение команды – позади «Мерседеса», «Ред Булл», «Феррари» и «Макларена», что более или менее соответствует тому, что мы видели и в квалификации, и в гонке.

Мы ждали трудностей на «Сильверстоуне», но вот на этапе в Будапеште, как мы думали, команда должна была смотреться намного сильнее. Но этого не случилось. Так что нам нужно все проанализировать и постараться стать сильнее к этапу в Спа.

Что касается неудач и рывков в форме команд, то мы бы и сами хотели знать причины на каждой конкретной гонке. У нас и самих возникает много вопросов. Но никогда не знаешь, что именно вызывает проблемы в конкретном случае.

В Австрии Хюлькенберг и «Хаас» были четвертыми в квалификации, что удивило всех нас. В Сильверстоуне очень быстр был «Уильямс» – мы все тоже удивились. Здесь очень быстра была «Альфа Ромео» – для всех это снова стало сюрпризом.

Однако затем, в гонке, ситуация обычно выравнивается и впереди оказываются топ-команды. Мы же находимся в конце группы этих больших команд, и наша задача – вернуться в переднюю часть этой группы», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

12 комментариев

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Luca di Montezemolo
Почему были быстры вилки итак понятно, и прогнозировали что они откатятся в Венгрии, альфе тупо подошла трасса, а вот почему Астон так скатился на разных трассах действительно не понятно, хотя у них были сильные обновки в Канаде.
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alexey102rus
А как хорошо начиналось. Надеюсь Астон эффективно обновится и Фернандо, как минимум, будет постоянно претендовать на подиум
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Grigori86
Ответ Grigpar
Ну после Венгрии не знаю на что можно надеяться в Бельгии. Астоны конечно поработали над скоростью на прямых, где-то это видно даже, но в Спа чет мне кажется в борьбу против них еще и Вилки с Альпином вступят. Из князи в грязи так сказать.
В Спа должны быть крупные обновления со слов Стролла младшего
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alexey102rus
Ответ Великий Алонсо
Ага, только не в этом сезоне уже. Этот сезон закончился после ГП Канады.
Нужно оставаться оптимистом и надеяться на лучшее. Машина же в целом не безнадежная, нужны обновления
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Grigpar
Ответ Grigori86
В Спа должны быть крупные обновления со слов Стролла младшего
Ну будем надеяться, что хоть чем-то они помогут.
Астоны работают над скоростью на прямых, начиная с крыла, еще с Баку.
В Сильверстоуне были странные результаты. Обычно Астоны быстры в поворотах, а там все было наоборот. Самые быстрые участки у них были скоростные.
Трасса Спа как раз скоростная. В случае с Астонами ее можно сравнить с Канадой. Может с новыми обновлениями опять поедут.
Но это словно хвататься за последнюю соломинку, если честно. Я просто не знаю на что больше им рассчитывать.
И не понимаю откуда у МакЛарена такая скорость. Какого типа эти обновления. Днище стырили у РБ что ли. Браун говорит работают над прижимом.
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Grigpar
Ответ Igor T.
В каком месте Спа похожа на Канаду?? В Спа Редбул от всех улетит в космос, Феррари должны подтянуться, Мерс просесть, а Мак вероятно опять будет второй силой. Скорость у Мака оттуда, что они практически новую машину построили, которая поехала. А Астон похоже быстр только в медленных коротких поворотах и на разгонах. Ни в Сильвере, ни в Венгрии такого почти нет. Да и обновления не факт что на пользу сыграли. Одно дело - слизать концепцию, другое - развивать ее по ходу сезона.
Да, да. Феррари уже должна была в Венгрии подтянуться, а Мерс просесть. И что? Увидел ты это?
То, что РБ в закат уедет, везде причем, понимает каждый.
"Астон похоже быстр только в медленных коротких поворотах и на разгонах". Это слышали, знаем. Но только это не всегда так было. В Бахрейне и Майами например таких поворотов полно, да? Или их полно в Австралии, но там Астон уступил Мерседесам.
Это все уже не так работает, особенно после Азербайджана.
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Великий Алонсо
Ответ alexey102rus
А как хорошо начиналось. Надеюсь Астон эффективно обновится и Фернандо, как минимум, будет постоянно претендовать на подиум
Ага, только не в этом сезоне уже. Этот сезон закончился после ГП Канады.
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