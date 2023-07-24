Формат уик-энда со спринтами вновь изменится в 2024-м – две квалификации поменяют местами (AMuS)

Стало известно, какие вопросы обсудят на заседании Комиссии «Формулы-1», которое состоится 28 июля.

В заседаниях принимают участие представители «Ф-1», команд и ФИА.

По информации Auto Motor und Sport, будет принято решение по термочехлам, которое может определить будущего поставщика шин. Предполагалось, что «Ф-1» откажется от «грелок» с сезона-2024. Если решение подтвердят либо отказ отложат на один сезон, шансы « » выиграть тендер на поставку покрышек вырастут. Если же от эксперимента откажутся в перспективе ближайших лет, это сыграет на руку фирме «Бриджстоун».

Также стороны обсудят просьбу «Рено». Моторист команды « » полагает, что « », « » и «Хонда» увеличили мощность двигателей, несмотря на заморозку. Производители пользовались тем, что устранять проблемы с надежностью разрешено. По расчетам « », ее отставание от конкурентов увеличилось вдвое за год. Французы просят разрешить им повысить мощность моторов на 8 л.с.

Кроме того, речь пойдет о стандартизации элементов коробок передач, что позволило бы небольшим командам легче менять поставщиков. Топ-коллективы выступают против данного предложения.

На повестке дня стоит и повышение потолка расходов – дополнительные деньги (называются суммы от 50 до 80 миллионов долларов) должны пойти на обновление инфраструктуры команд.

Наконец, будут представлены планы по шести уик-эндам со спринтами в 2024 году. Формат вновь будет изменен: единственную практику и квалификацию к спринту предполагается проводить в пятницу, спринт и квалификацию к Гран-при – в субботу, основную гонку – в воскресенье. В настоящий момент главная квалификация проходит в пятницу, квалификация к спринту – в субботу. Формат меняли в 2023-м году: ранее гонщики проводили одну квалификацию, а стартовый порядок Гран-при определял спринт.

ФИА должна одобрить заявки «Андретти» и «Хайтека» в «Ф-1» (AMuS)