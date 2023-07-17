ФИА должна одобрить заявки «Андретти» и «Хайтека» в «Ф-1» (AMuS)

Теги ФИА Формула-1 регламент Андретти Автоспорт Хайтек Авто

ФИА близка к тому, чтобы одобрить заявки от двух потенциальных команд «Формулы-1».

Федерация изучала документы от коллективов, которые намерены выступать в «Ф-1» с сезона-2026. По информации журналиста Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, в ФИА довольны заявками «Андретти» и «Хайтека».

«Похоже, «Андретти» и «Хайтек» получат зеленый свет от ФИА. Обе заявки отвечают требованиям с точки зрения технологии, специалистов и финансов», – поделился информацией Шмидт.

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2 комментария

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Дмитрий Фурсов
Если в Андретти прям верится-верится, то Хайтек выглядит как новая потенциальная Хиспания
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Batt Monner
Ответ Дмитрий Фурсов
Если в Андретти прям верится-верится, то Хайтек выглядит как новая потенциальная Хиспания
Мазепания
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