ФИА должна одобрить заявки «Андретти» и «Хайтека» в «Ф-1» (AMuS)
ФИА близка к тому, чтобы одобрить заявки от двух потенциальных команд «Формулы-1».
Федерация изучала документы от коллективов, которые намерены выступать в «Ф-1» с сезона-2026. По информации журналиста Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, в ФИА довольны заявками «Андретти» и «Хайтека».
«Похоже, «Андретти» и «Хайтек» получат зеленый свет от ФИА. Обе заявки отвечают требованиям с точки зрения технологии, специалистов и финансов», – поделился информацией Шмидт.
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