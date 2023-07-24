Фернандо Алонсо: «Пока я получаю удовольствие от гонок, буду каждый год продлевать контракт»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что завоевание третьего титула чемпиона «Ф-1» по-прежнему остается его целью. И он верит, что способен достичь этой цели:

«Конечно. В противном случае я бы сейчас не гонялся. Ради сезона в «Формуле-1» приходится многим жертвовать – много путешествий, много тренировок, подготовки, и все это с целью выиграть чемпионский титул.

Кроме того, с опытом приходит понимание того, что помимо личных амбиций и желания добиться чего-то, в «Формуле-1» нужны и другие вещи. Например, важно оказаться в нужное время в нужном месте.

Сейчас я нахожусь в хорошем месте и переживаю хорошие времена, но при этом я не одержим результатом. Для начала, будем надеяться, мы сможем выиграть гонку. А дальше уже то, выиграю ли я третий для себя титул или нет будет зависеть от ряда вещей, на которые я никак не могу повлиять».

Нынешний контракт Алонсо с «Астон Мартин» рассчитан до конца 2024 года. И по словам испанца, после этого он, в силу возраста, будет подписывать только однолетние соглашения.

При этом Алонсо не скрывает, что ему любопытно, как будет выглядеть «Формула-1» в 2026 году, после перехода на новый технический регламент:

«Конечно, сейчас я уже думал об этом, обсуждал с командой. Но более предметно я начну интересоваться этим в следующем году. Мы отложили этот вопрос до лета 2024 года.

Если бы сейчас было лето следующего года, то я бы ответил вам, что мне интересно, что случится в 2025 году. У «Астон Мартин» появится новая аэродинамическая труба, есть много и других интересных вещей, которые тебя привлекают. И я чувствую, что полон сил и энергии.

Так что вопрос постоянных поездок и тренировок меня не беспокоит – я к этому готов. Хотя бывают моменты – и такие моменты уже были в моей карьере, – когда такое количество разъездов начинает тебя пресыщать.

И если ты взял на себя долгосрочные обязательства, это в некотором роде начинает на тебя давить. Я же предпочитаю получать удовольствие от гонок. И пока я получаю удовольствие от гонок, я буду каждый год продлевать контракт».

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6 комментариев

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Iurcel
Титан! Уважаю и желаю, чтобы 3й титул нашел тебя!
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Grigpar
Ждем в 2026-м году в принципе к тому времени уже в любой команде.
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Великий Алонсо
Если бы в Формуле 1 были умные люди, то уже давно бы вместо мешка Переса подписали бы Алонсо. Ферстаппен бы плакал, Фернандо штамповал бы по 10-15 побед подряд, выигрывал бы титулы за титулом. Сразу прибавляйте к нынешнему преимуществу РБ личное преимущество Алонсо 0.5 сек по скорости над всем пелетоном.
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Роман
Ответ Великий Алонсо
Если бы в Формуле 1 были умные люди, то уже давно бы вместо мешка Переса подписали бы Алонсо. Ферстаппен бы плакал, Фернандо штамповал бы по 10-15 побед подряд, выигрывал бы титулы за титулом. Сразу прибавляйте к нынешнему преимуществу РБ личное преимущество Алонсо 0.5 сек по скорости над всем пелетоном.
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