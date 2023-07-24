Фредерик Вассер: «Феррари» допустила слишком много ошибок. Дело не только в пит-стопах»

Фредерик Вассер признал, что «Феррари» чрезмерно ошибалась на Гран-при Венгрии.

Шарль Леклер завершил гонку седьмым после задержки на пит-стопе и штрафа за превышение скорости на пит-лейн, стал восьмым.

Руководитель Скудерии проанализировал этап на «Хунгароринге», отметив, что по скорости «Феррари» близка к и « ».

– , как вы оцениваете гонку « » в Венгрии?

– Мы разочарованы. Но, в конце концов, если бы у Леклера не было задержки в семь-восемь секунд на пит-стопе и пятисекундного штрафа… Мы не можем допускать такие ошибки, если хотим быть конкурентоспособными.

Темп не был чудесным, но он не так далек от темпа Льюиса. Однако в таких условиях нельзя допускать ошибки.

– Каковы позитивные и негативные аспекты уик-энда «Феррари»?

– Моя роль, моя работа в том числе в том, чтобы разделять позитивные и негативные аспекты. Негативные заключаются в ошибках, а также в том, в мы не смогли собрать все воедино в квалификации.

С другой стороны, позитивный момент в том, что в гонке темп был лучше, чем ожидалось. Если сравнить наш темп и темп Хэмилтона, мы оказались почти на равных. В предыдущей гонке это было не так.

– Вы довольны гоночной скоростью SF-23?

– Мы слегка опасались деградации шин, учитывая высокую температуру. Но в целом темп был неплохим, но это если посмотреть на результат. Начиная с квалификации, мы допустили слишком много ошибок. Мы не смогли подняться выше шестой позиции, а в гонке случилась [заминка] на пит-стопе, штраф… Мы не можем позволить себе все эти ошибки, если хотим зарабатывать больше очков.

– Довольны ли вы настроем пилотов?

– Думаю, Леклер хорошо проанализировал уик-энд. Он понимает, что все мы допускаем слишком много ошибок, но также знает, что темп был неплохим. Безусловно, есть пространство для прогресса, и он полностью сосредоточен на развитии команды. Это правильный настрой.

С Карлосом в целом то же самое, гонщики должны иметь возможность критиковать, давить на команду на брифингах, но в то же время сохранять спокойствие вне трассы.

– Чего можно ожидать от «Феррари» на следующем Гран-при?

– Расклады в чемпионате претерпевают огромные изменения от гонки к гонке. В нашем случае вопрос не в обновлениях, а в том, чтобы избегать определенных ошибок. Мы должны беспокоиться о себе и изучать, где можно прибавить – это моя работа.

Я не переживаю по поводу ситуации, но, очевидно, мы должны выступать лучше во всех аспектах. Дело не в одном подразделении, не только в пит-стопах или в чем-либо еще. Нужно расти во всех областях, каждый специалист должен прикладывать усилия. Такова жизнь гоночной команды.

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