Шарль Леклер: «Седьмое место выглядит хуже, чем на самом деле»

Шарль Леклер считает, что результат Гран-при Венгрии не отражает потенциал «Феррари».

Монегаск признал, что седьмое место, на которое он опустился из-за штрафа, разочаровывает, однако ощущения в машине были не столь плохими.

«Пит-стоп вышел довольно медленным, и мы получили пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейн. Еще один трудный уик-энд.

Если честно, это разочаровывает. С таким темпом, который у нас был сегодня, никто толком не замечает, если ты как гонщик выступаешь хорошо. А когда выступаешь плохо, это замечают все. Трудная ситуация, но в конечном счете это часть игры.

Мы в невыгодном положении, и последние три уик-энда это подтвердили. Снова предстоит большая работа.

Говоря откровенно, мне кажется, что сегодняшний результат гораздо хуже, чем ощущения. Первый отрезок вышел достаточно хорошим, затем мы провели медленный пит-стоп, что испортило ситуацию, так как мы оказались позади [Стролла]. Пришлось сильно атаковать, а потом мы ехали с [Сайнсом] и потеряли какое-то время.

На третьем отрезке я вновь атаковал, и ощущения в болиде снова были хорошими. Так что результат выглядит хуже, чем на самом деле. Но, если сравнивать с [Норрисом], очевидно, мы позади», – заявил .

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