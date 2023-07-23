Шарль Леклер: «У меня не было воды, в последних 3-4 гонках возникали проблемы с радио»

Шарль Леклер рассказал, что провел Гран-при Венгрии без воды и с барахлящим радио.

Также пилот « » объяснил свои сообщения, которые зрители могли воспринять как недовольство.

«У меня не было воды. Прямо перед стартом я понял, что трубка слишком короткая, и я до нее не дотягиваюсь. Очень разочаровывающе.

Также были проблемы с радио. Инженер не понимал одно из четырех слов просто из-за проблем с радио в последних трех или четырех гонках. Надо это исправить.

Я говорил достаточно высоким голосом, чтобы меня было слышно. Но это просто ради того, чтобы команда поняла, что неправильно меня услышала, что я хотел действовать агрессивнее раньше, а не в конце гонки. Я просто прояснял в свете проблем с радио», – заявил монегаск после финиша на седьмой позиции.

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