Нико Хюлькенберг: «Хаасу» нужно брать пример с «Макларена»

Пилот « » поделился мнением о выступлении на Гран-при Венгрии.

На «Хунгароринге» повторилась типичная для «Хааса» ситуация в нынешнем сезоне – после попадания в третий сегмент квалификации в гонке Хюлькенбергу не хватало темпа и он не сумел попасть в топ-10.

По словам немца, «Хаасу» в поиске выхода из ситуации стоит брать пример с «Макларена».

«Честно говоря, в итоге все прошло примерно так, как мы и ожидали. Износ шин, по ощущениям, был очень сильным, а наш темп был недостаточно хорош.

Я не мог атаковать и беречь шины, в том числе из-за общего низкого уровня сцепления с трассой. Как гонщика, тебя такие вещи, конечно, разочаровывают. Но ты просто делаешь то, что можешь.

Нам нужна такая же история, как у «Макларена». Они показали путь – в начале сезона, на том же этапе в Саудовской Аравии, они были позади нас. Но они перевернули ситуацию с помощью крупных обновлений, фактически подготовив вторую версию машины, и это впечатляет. Ландо Норрис второй раз подряд попадает на подиум, это выдающееся достижение. Мы должны брать пример», – рассказал Хюлькенберг.

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