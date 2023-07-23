Макс Ферстаппен: «Наконец-то удался хороший старт, а оказавшись на внутренней траектории я понял, что это мой поворот»

Пилот « » подвел итоги .

Ферстаппен отметил, что остался доволен выступлением команды и работой болида, что помогло ему одержать очередную победу.

«Нам наконец-то удался хороший старт, чему мы очень рады. Мы довольно много над этим работали, чтобы добиться хорошего зацепа. А оказавшись на внутренней траектории я понял, что это мой поворот.

Просто торможение получилось немного поздним, машина еще была тяжелой – но, к счастью, у нас все получилось, и после этого я мог заниматься своей гонкой, а наша машина сегодня была очень, очень быстра.

Думаю, что в отношении скорости на одном быстром круге у нас в этот уик-энд были некоторые трудности. Но сегодня вышло даже лучше. Машина отлично работала на шинах любого типа, мы смогли контролировать ситуацию с износом покрышек, и в общем-то благодаря этому и смогли создать такой отрыв.

Для команды 12 побед подряд – это невероятное достижение. То, что мы пережили на протяжении двух последних лет, это действительно потрясающе, и я надеюсь, что мы будем еще долго сохранять такую форму», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме