Макс Ферстаппен: «Наконец-то удался хороший старт, а оказавшись на внутренней траектории я понял, что это мой поворот»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Венгрии.

Ферстаппен отметил, что остался доволен выступлением команды и работой болида, что помогло ему одержать очередную победу.

«Нам наконец-то удался хороший старт, чему мы очень рады. Мы довольно много над этим работали, чтобы добиться хорошего зацепа. А оказавшись на внутренней траектории я понял, что это мой поворот.

Просто торможение получилось немного поздним, машина еще была тяжелой – но, к счастью, у нас все получилось, и после этого я мог заниматься своей гонкой, а наша машина сегодня была очень, очень быстра.

Думаю, что в отношении скорости на одном быстром круге у нас в этот уик-энд были некоторые трудности. Но сегодня вышло даже лучше. Машина отлично работала на шинах любого типа, мы смогли контролировать ситуацию с износом покрышек, и в общем-то благодаря этому и смогли создать такой отрыв.

Для команды 12 побед подряд – это невероятное достижение. То, что мы пережили на протяжении двух последних лет, это действительно потрясающе, и я надеюсь, что мы будем еще долго сохранять такую форму», – рассказал Ферстаппен.

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7 комментариев

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Alex Sin
Ответ Сергей Богатырёв
Интересно, что случилось в закрытом парке, что вчерашняя неуправляемая, по словам Макса, машина, вдруг раз - и поехала?)
Жидомасоны из ФИА, отключили видео камеры, запугали охрану и механики РБ поменяли настройки болида Макса. Бинго!
+5
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<~Inter~>
Ответ Сергей Богатырёв
Интересно, что случилось в закрытом парке, что вчерашняя неуправляемая, по словам Макса, машина, вдруг раз - и поехала?)
Так РБ доминирует в первую очередь благодаря гоночному темпу. В квалах у них периодически возникают трудности, но зато на гоночной дистанции им попросту нет равных
+4
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+4
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Сергей Богатырёв
Интересно, что случилось в закрытом парке, что вчерашняя неуправляемая, по словам Макса, машина, вдруг раз - и поехала?)
+5
-2
+3
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alex1382
Ответ Сергей Богатырёв
Интересно, что случилось в закрытом парке, что вчерашняя неуправляемая, по словам Макса, машина, вдруг раз - и поехала?)
что случилось с мифическим скиллом Хэма, у куда разбежались кролики из шляпы?
+3
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Максим Макеев
В Венгрии лучше стартовать вторым по первому повороту
Ну а РБ довольно плохо начинает гонки и будто прогревает резину дольше других после пит стопов
издержки лучшей машины🙃
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datebase
Вперед за 3 чашкой и рекордом! 🏆
+2
-2
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