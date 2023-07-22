Фредерик Вассер: «Трудности «Феррари» связаны не с новым форматом квалификации, а с работой с шинами. Но мы не ищем оправданий»

Теги Гран-при Венгрии Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Альфа Ромео Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии.

Вассер признал, что команда выступила ниже ожиданий и винить в этом может только себя, в качестве примера для подражания приведя прорыв «Альфа Ромео».

«Думаю, все были удивлены таким выступлением «Альфа Ромео». Они не привезли на эту гонку никаких новинок и все равно с могли преподать нам хороший урок. Мы все сосредоточены на обновлениях, а они вроде бы не подготовили ничего особенного. Но при этом смогли прыгнуть с последних позиций на первые. Они смогли хорошо разобраться в работе своей машины и добились прогресса.

Жара и условия на трассе повлияли на нашу скорость. Но мы не ищем оправданий. Мы ожидали большего от этой квалификации. Трудности «Феррари» связаны не с новым форматом квалификации, а с работой с шинами. Она была далека от идеала. И мы наблюдаем довольно необычную расстановку на стартовой решетке. В любом случае, вряд ли в предстоящей гонке обгонять будет очень легко.

В третьем сегменте я ожидал чуть большего от Леклера. На то, чтобы подняться на один ряд выше, нам не хватило нескольких тысячных долей секунды. По ходу сессии мы постоянно были впереди Хэмилтона – вплоть до того момента, как он выиграл поул. Мы все так привыкли к обычному формату, что когда происходят изменения, это всех немного дезориентирует. Мы ждали большего от этого уик-энда, но не стоит искать оправдания. Нам чего-то не хватило», – рассказал Вассер.

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8 комментариев

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Scorpio
Ответ TravenS
Зря только Бинотто убирали, при нём было лучше)
Как же, помним эти шикарные выступления механиков, например, весь паддок угорал.
Кста, держу в курсе, этот болид творение кудрявого клоуна
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Эдуард Элверс
А толку что вы их не ищете? Уже достали ваши провалы постоянные. Курам на смех.
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rtr_return
Ничего, в следующем году поедете... Ну по крайней мере пока не обнаружите, что опять обосрались))
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Scorpio
Ответ TravenS
Полсезона прошло, держу в курсе. Вон даже маки сделали скачок за счет обнов, мерс сменил концепцию, а эти всё хуже и хуже. Проблема с шинами как была, так и осталась 🤷‍♂️
Ага ага , ждал такой комент.
А ну расскажи, как кудрявый свой же болид развил по прошлому сезону?
Из первого сделал третий. Найс работа.
Конструкторы, стратеги, механики, всем руководил аки боженька, премию бы ему.
Тебе самому не смешно?
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hypnotoad94
Ответ Scorpio
Как же, помним эти шикарные выступления механиков, например, весь паддок угорал. Кста, держу в курсе, этот болид творение кудрявого клоуна
И прошлый болид тоже, который был ничего. Этот тоже железно второй, когда больше ничего не происходит. А в Феррари происходит всегда, проблемы глубже. Да даже доминирование Шуми получилось благодаря руководству, далекому от итальянцев. И случайный титул Кими из-за разборок в Маке. Хорошие машины они строят постоянно, и у Алонсо была, и у Феттеля, надо разбираться с чем-то другим
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