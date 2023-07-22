Фредерик Вассер: «Трудности «Феррари» связаны не с новым форматом квалификации, а с работой с шинами. Но мы не ищем оправданий»

Руководитель «Феррари» подвел итоги квалификации к .

Вассер признал, что команда выступила ниже ожиданий и винить в этом может только себя, в качестве примера для подражания приведя прорыв « ».

«Думаю, все были удивлены таким выступлением «Альфа Ромео». Они не привезли на эту гонку никаких новинок и все равно с могли преподать нам хороший урок. Мы все сосредоточены на обновлениях, а они вроде бы не подготовили ничего особенного. Но при этом смогли прыгнуть с последних позиций на первые. Они смогли хорошо разобраться в работе своей машины и добились прогресса.

Жара и условия на трассе повлияли на нашу скорость. Но мы не ищем оправданий. Мы ожидали большего от этой квалификации. Трудности « » связаны не с новым форматом квалификации, а с работой с шинами. Она была далека от идеала. И мы наблюдаем довольно необычную расстановку на стартовой решетке. В любом случае, вряд ли в предстоящей гонке обгонять будет очень легко.

В третьем сегменте я ожидал чуть большего от Леклера. На то, чтобы подняться на один ряд выше, нам не хватило нескольких тысячных долей секунды. По ходу сессии мы постоянно были впереди Хэмилтона – вплоть до того момента, как он выиграл поул. Мы все так привыкли к обычному формату, что когда происходят изменения, это всех немного дезориентирует. Мы ждали большего от этого уик-энда, но не стоит искать оправдания. Нам чего-то не хватило», – рассказал Вассер.

«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!