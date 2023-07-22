Дэйв Робсон: «Для «Уильямса» самое время сосредоточиться на машине следующего года»

Руководитель отдела разработки болида « » Дэйв Робсон рассказал, что команда готова переключиться на машину следующего года.

«Думаю, большинство запланированных обновлений мы уже подготовили. В Сильверстоун мы привезли новое переднее антикрыло, и мы снова увидим его на этапе в Спа. Помимо этого, вероятно, будут еще какие-то мелкие новинки, но только если мы успеем прогнать их в аэродинамической трубе и сможем сделать их достаточно быстро.

В остальном же сейчас самое время сосредоточиться на машине следующего года. А также продолжать разбираться в том, что у нас есть сейчас, обкатывать обновленную машину, тестировать ее на трассах разных типов, доводить настройки и помогать гонщикам выжимать из болида максимум», – рассказал Робсон.

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10