Дэйв Робсон: «Для «Уильямса» самое время сосредоточиться на машине следующего года»
Руководитель отдела разработки болида «Уильямса» Дэйв Робсон рассказал, что команда готова переключиться на машину следующего года.
«Думаю, большинство запланированных обновлений мы уже подготовили. В Сильверстоун мы привезли новое переднее антикрыло, и мы снова увидим его на этапе в Спа. Помимо этого, вероятно, будут еще какие-то мелкие новинки, но только если мы успеем прогнать их в аэродинамической трубе и сможем сделать их достаточно быстро.
В остальном же сейчас самое время сосредоточиться на машине следующего года. А также продолжать разбираться в том, что у нас есть сейчас, обкатывать обновленную машину, тестировать ее на трассах разных типов, доводить настройки и помогать гонщикам выжимать из болида максимум», – рассказал Робсон.
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