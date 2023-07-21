«Феррари» переманила у «Мерседеса» директора по производительности Лоика Серра (Formu1a.uno)

Стало известно имя «топ-специалиста», переход которого в «Феррари» анонсировал руководитель команды Фредрик Вассер.

Как отмечал француз, новый сотрудник будет работать над машиной на сезон-2025.

Ранее «Феррари» пыталась переманить у « » главу аэродинамического отдела Пьера Ваше, однако специалист остался в чемпионском коллективе.

По информации Formu1a.uno, в Скудерию перейдет директор « » по производительности Лоик Серра. Издание полагает, что по уровню знаний о современных машинах «Формулы-1» Серра хоть и уступает Ваше, но является специалистом сопоставимого уровня. Особенно журналисты отмечают его осведомленность в области работы подвески, динамики машины и взаимодействия шасси с шинами. До перехода в немецкую команду Серра работал в «БМВ Заубере».

Сторонам еще предстоит уладить некоторые юридические моменты, связанные с трансфером. «Феррари» и «Мерседес» официально не прокомментировали новость.

В ближайшие месяцы в «Феррари» перейдет 90 новых инженеров (DAZN)

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