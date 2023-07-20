В ближайшие месяцы в «Феррари» перейдет 90 новых инженеров (DAZN)

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер проводит активную реструктуризацию работы технических отделов команды.

По информации DAZN, в «Феррари» заняты наймом новых сотрудников, многие из которых смогут начать работу в команде уже в ближайшее время.

В рамках изменений Энрико Кардиле был назначен на должность технического директора, Энрико Галтьери стал руководителем моторного подразделения, а Диего Тонди главной отдела аэродинамики.

В дополнение к этому ожидается приглашение сразу 90 новых инженеров. Часть инженеров являются опытными сотрудниками и перейдут из других команд, часть являются менее опытными молодыми специалистами.

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4 комментария

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Alexander Tryapyshko
это у нас просто завод Фольцвагена продали, ребята на заработки поедут
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+4
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impaled
Звучит, как угроза для Леклера и Сайнца
+3
-1
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Lestyv
Они их оптом берут чтоли?
+1
0
+1
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White Pardus
Ответ Alexander Tryapyshko
это у нас просто завод Фольцвагена продали, ребята на заработки поедут
красный Поло это...это...хз)
0
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0
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