«Я бы не стал ничего менять и ни о чем не жалею». Алонсо не согласился с критикой за частые ошибки при выборе команды

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Рено Альпин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что не согласен с ошибочностью решений при выборе команд по ходу карьеры.

Алонсо часто критикуют за то, что испанец за карьеру очень много раз ошибался, выбирая новую команду. Сам двукратный чемпион же заявил, что считает большую часть принятых решений верными.

«Я бы не стал ничего менять. Я ни о чем не жалею. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы знать, как команда будет выступать в следующем сезоне. Когда я ушел из «Рено» (в 2006 году), что было первым решением, и перешел в «Макларен», то в тот сезон мы боролись за чемпионский титул. Так что с точки зрения конкурентоспособности команды это был хороший переход.

Потом я перешел в «Феррари» (в 2010 году), и тут я не думаю, что кто-то из гонщиков отказался бы от предложения «Феррари» перейти в эту команду. И за те пять лет, что я там был, мы трижды боролись за чемпионский титул. Затем я перешел в «Макларен-Хонду», который мы считали интересным и мощным проектом. И да, это не сработало.

Ладно, такое иногда случается. Я прекратил выступления в «Ф-1», потому что у меня в голове было слишком много вещей, о которых я думал, которыми хотел заняться. И это было замечательное время в моей карьере – я попробовал себя в гонках на выносливость, в «Дакаре», в «Индикаре», и это был успешный опыт.

И я этому рад. А затем я вернулся в «Формулу-1» с теми, кого всегда считал своей семьей, в «Альпин», в «Рено». И вот теперь я принял последнее решение о переходе в «Астон Мартин», которое по всеобщему мнению было худшим, а на деле стало, возможно, чуть ли не лучшим в моей карьере. Все это лишь показывает то, насколько трудно на самом деле выбирать команду для продолжения карьеры и нехватку знаний у людей, которые рассуждают об этом, сидя дома», – рассказал Алонсо.

Кажется, у Алонсо последний реальный шанс победить в этом сезоне – на Гран-при Венгрии. Объясняем, почему так

7 комментариев

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Владимир
Ответ Hitgoe Himgob
Лукавит. Человеку предлагали РБ, он отказал и выбрали Сэба
Ему предлагали РБ осенью 2008-ого года кажется. Неудивительно что он выбрал Феррари. Даже осенью 2009-ого года выбор был бы неочевиден
+3
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+3
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White Pardus
Ну, а что тут ещё можно сказать? Сам ковал своё счастье)))
+1
0
+1
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БратДругБорщ
Феррари перед 2010 были главным фаворитом чемпионата. Задним числом все умны
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mrMassi
Если всегда оглядываться в прошлое и думать «что было если бы», никогда не достигнешь ничего. У Алонсо великолепная карьера, два чемпионства, он - живая легенда спорта, великий пилот. Спекуляции - это для комментаторов (вроде меня), а он правильно делает, что продолжает двигаться вперед и радовать нас своими выступлениями.
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индийский огурчик
Ответ Hitgoe Himgob
Лукавит. Человеку предлагали РБ, он отказал и выбрали Сэба
себа в любом случае взяли тут скорее бы уэббера погнали
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Batt Monner
Ответ mrMassi
Если всегда оглядываться в прошлое и думать «что было если бы», никогда не достигнешь ничего. У Алонсо великолепная карьера, два чемпионства, он - живая легенда спорта, великий пилот. Спекуляции - это для комментаторов (вроде меня), а он правильно делает, что продолжает двигаться вперед и радовать нас своими выступлениями.
Ух как сладко. Не, Алонсо продул свою карьеру и потому только ценители Ф1 поставят его в ранг с великими, а для остальных он останется двукратным
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