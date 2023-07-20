«Я бы не стал ничего менять и ни о чем не жалею». Алонсо не согласился с критикой за частые ошибки при выборе команды

Пилот «Астон Мартин» заявил, что не согласен с ошибочностью решений при выборе команд по ходу карьеры.

Алонсо часто критикуют за то, что испанец за карьеру очень много раз ошибался, выбирая новую команду. Сам двукратный чемпион же заявил, что считает большую часть принятых решений верными.

«Я бы не стал ничего менять. Я ни о чем не жалею. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы знать, как команда будет выступать в следующем сезоне. Когда я ушел из «Рено» (в 2006 году), что было первым решением, и перешел в «Макларен», то в тот сезон мы боролись за чемпионский титул. Так что с точки зрения конкурентоспособности команды это был хороший переход.

Потом я перешел в « » (в 2010 году), и тут я не думаю, что кто-то из гонщиков отказался бы от предложения «Феррари» перейти в эту команду. И за те пять лет, что я там был, мы трижды боролись за чемпионский титул. Затем я перешел в « -Хонду», который мы считали интересным и мощным проектом. И да, это не сработало.

Ладно, такое иногда случается. Я прекратил выступления в «Ф-1», потому что у меня в голове было слишком много вещей, о которых я думал, которыми хотел заняться. И это было замечательное время в моей карьере – я попробовал себя в гонках на выносливость, в «Дакаре», в «Индикаре», и это был успешный опыт.

И я этому рад. А затем я вернулся в «Формулу-1» с теми, кого всегда считал своей семьей, в «Альпин», в « ». И вот теперь я принял последнее решение о переходе в « », которое по всеобщему мнению было худшим, а на деле стало, возможно, чуть ли не лучшим в моей карьере. Все это лишь показывает то, насколько трудно на самом деле выбирать команду для продолжения карьеры и нехватку знаний у людей, которые рассуждают об этом, сидя дома», – рассказал Алонсо.

Кажется, у Алонсо последний реальный шанс победить в этом сезоне – на Гран-при Венгрии. Объясняем, почему так