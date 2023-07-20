Съемки фильма о «Формуле-1» продолжатся на Гран-при Венгрии – несмотря на забастовку гильдии актеров

Работа над съемками нового фильма о «Формуле-1» продолжится на .

В рамках на пит-лейн были устроены боксы для выдуманной команды «Апекс» и съемки проходили в рамках гоночного уик-энда.

Предполагалось, что съемки фильма будут вынуждено остановлены из-за начала забастовки гильдии актеров Голливуда – членом которой в том числе является исполнитель одной из главных ролей в фильме Брэд Питт. Соответствующие новости появлялись во многих профильных изданиях.

Однако в Венгрии съемочная бригада продолжит работать в том же режиме и продолжать снимать материал для фильма – только уже без участия титульных актеров. За рулем болидов продолжат работать профессиональные каскадеры.

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