Себастьян Феттель о «простых» победах Ферстаппена: «Хэмилтону, Михаэлю Шумахеру, Хаккинену, мне тоже никогда не было легко»

Себастьян Феттель не согласен, что доминирование легко дается Максу Ферстаппену.

В нынешнем сезоне пилот « » выиграл восемь гонок из десяти. Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал шесть побед подряд и приближается к рекорду, который установил сам за рулем «Ред Булл» в 2013 году – девять выигранных Гран-при кряду.

«Надо отдать ему должное, он выступает фантастически. Он невероятно талантлив и не допускает ошибок. Как только становишься первым, потому что выступаешь хорошо, люди начинают говорить, что это скучно, что победы «простые».

Но дело далеко не только во временах на круге. Уверен, никогда не было легко в период доминирования. То же самое относится, например, к Михаэлю Шумахеру, и мне – нам никогда не было легко», – сообщил четырехкратный чемпион мира на Фестивале скорости в Гудвуде.

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