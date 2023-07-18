Себастьян Феттель о «простых» победах Ферстаппена: «Хэмилтону, Михаэлю Шумахеру, Хаккинену, мне тоже никогда не было легко»

Теги Михаэль Шумахер Мика Хаккинен Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Фестиваль скорости в Гудвуде Авто

Себастьян Феттель не согласен, что доминирование легко дается Максу Ферстаппену.

В нынешнем сезоне пилот «Ред Булл» выиграл восемь гонок из десяти. Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал шесть побед подряд и приближается к рекорду, который установил сам Феттель за рулем «Ред Булл» в 2013 году – девять выигранных Гран-при кряду.

«Надо отдать ему должное, он выступает фантастически. Он невероятно талантлив и не допускает ошибок. Как только становишься первым, потому что выступаешь хорошо, люди начинают говорить, что это скучно, что победы «простые».

Но дело далеко не только во временах на круге. Уверен, Льюису Хэмилтону никогда не было легко в период доминирования. То же самое относится, например, к Михаэлю Шумахеру, Мике Хаккинену и мне – нам никогда не было легко», – сообщил четырехкратный чемпион мира на Фестивале скорости в Гудвуде.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Нам никогда не было легко, нам было офигенно легко
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