Дэвид Култхард: «Ферстаппен показывает то же, что мы наблюдали во времена Сенны, Михаэля Шумахера и Хэмилтона»

Дэвид Култхард сопоставил Макса Ферстаппена с историческими фигурами «Формулы-1».

Бывший пилот «Ф-1» признался, что гонщик «Ред Булл» напоминает ему о многократных чемпионах , и .

«В данный момент он выступает безупречно, очень редко ошибается. На мой взгляд, мы наблюдаем то же, что во времена Сенны, во времена Шумахера или в период доминирования Льюиса. Он выжимает все из своих шансов.

Можно посмотреть на то, как он пилотирует, на скорость, решимость, легкость, с которой он справляется с трудными условиями и допускает очень мало ошибок в этом году. Конечно, он не является абсолютно безупречным, ведь он человек. Однако если кто-то не признает его гениальность, это лишь потому, что человеку не нравятся его высказывания или он поддерживает другую команду. Я считаю ошибкой его недооценку и недооценку стабильности « », – заявил F1 Nation.

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