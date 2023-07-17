Нико Росберг: «Ред Булл» будет трудно выиграть все гонки. Сейчас у них есть только один пилот, способный на это»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки в нынешнем сезоне.
При этом, несмотря на доминирование «Ред Булл», Росберг считает сезон весьма интересным – благодаря борьбе сразу нескольких команд за второе место.
«Похоже на то, что «Ред Булл» и правда может это сделать. Однако проблема в том, что в данный момент у них есть всего один гонщик, способный это сделать. Перес же практически постоянно находится позади из-за различных проблем и трудностей. Поэтому сделать это «Ред Булл» будет трудно.
Если же говорить о ситуации в целом, то некоторые могут сказать вам, что столь сильно доминирующая команда – это не слишком здорово для «Формулы-1», ведь побеждает всегда один и тот же человек. Однако в некоторых случаях это бывает и не так.
Например, после последней гонки у нас теперь есть два «Макларена», готовые бороться за подиум. В этом и заключается особенность нынешнего сезона. Заранее никогда не знаешь, какая команда или какой гонщик приедет вторым», – рассказал Росберг.
«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?
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