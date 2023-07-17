Нико Росберг: «Ред Булл» будет трудно выиграть все гонки. Сейчас у них есть только один пилот, способный на это»

Теги Макларен Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки в нынешнем сезоне.

При этом, несмотря на доминирование «Ред Булл», Росберг считает сезон весьма интересным – благодаря борьбе сразу нескольких команд за второе место.

«Похоже на то, что «Ред Булл» и правда может это сделать. Однако проблема в том, что в данный момент у них есть всего один гонщик, способный это сделать. Перес же практически постоянно находится позади из-за различных проблем и трудностей. Поэтому сделать это «Ред Булл» будет трудно.

Если же говорить о ситуации в целом, то некоторые могут сказать вам, что столь сильно доминирующая команда – это не слишком здорово для «Формулы-1», ведь побеждает всегда один и тот же человек. Однако в некоторых случаях это бывает и не так.

Например, после последней гонки у нас теперь есть два «Макларена», готовые бороться за подиум. В этом и заключается особенность нынешнего сезона. Заранее никогда не знаешь, какая команда или какой гонщик приедет вторым», – рассказал Росберг.

«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий