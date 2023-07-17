Фредерик Вассер: «Хорошие выступления Албона не означают, что «Феррари» заинтересована в нем. Не знаю, откуда это взялось»
Фредерик Вассер прокомментировал слухи об интересе «Феррари» к Алексу Албону.
У руководителя Скудерия спросили, нервничает ли Карлос Сайнс из-за того, что команда якобы хочет переманить Албона из «Уильямса». Corriere dello Sport сообщала, что Вассер и Албон обсуждали потенциальный переход в 2025 году.
«Не знаю, откуда это взялось. Я пересекался в Албоном в прошлом, мы друзья. Но… Если журналист у меня спросит, выступает ли сейчас Александр хорошо, я отвечу «да». Но это не означает, что я заинтересован в нем.
Полагаю, у Алекса контракт с «Уильямсом» и на сезон-2024. Команда много инвестирует. Так что проблемы нет», – заявил Вассер.
Албон и «Феррари» обсуждали переход Алекса на место Сайнса в 2025-м (GdS)
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