Фредерик Вассер: «Хорошие выступления Албона не означают, что «Феррари» заинтересована в нем. Не знаю, откуда это взялось»

Теги возможные переходы Феррари Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Фредерик Вассер Александр Албон Авто

Фредерик Вассер прокомментировал слухи об интересе «Феррари» к Алексу Албону.

У руководителя Скудерия спросили, нервничает ли Карлос Сайнс из-за того, что команда якобы хочет переманить Албона из «Уильямса». Corriere dello Sport сообщала, что Вассер и Албон обсуждали потенциальный переход в 2025 году.

«Не знаю, откуда это взялось. Я пересекался в Албоном в прошлом, мы друзья. Но… Если журналист у меня спросит, выступает ли сейчас Александр хорошо, я отвечу «да». Но это не означает, что я заинтересован в нем.

Полагаю, у Алекса контракт с «Уильямсом» и на сезон-2024. Команда много инвестирует. Так что проблемы нет», – заявил Вассер.

Албон и «Феррари» обсуждали переход Алекса на место Сайнса в 2025-м (GdS)

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1 комментарий

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Maxxxim87
Албона уже везде засватали , а он так и останется в вильямсе
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