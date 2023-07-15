Себастьян Феттель: «Мне жаль де Вриса – хорошего человека и гонщика. Сурово, когда все резко заканчивается»

Себастьян Феттель посочувствовал Нику де Врису после «сурового» увольнения.

Де Врис провел десять Гран-при в составе «Альфа Таури» и покинул команду.

«Скажу честно, мне жаль . Из-за того, как все закончилось. Он получил отличный шанс, и, может, все сложилось не так, как он ожидал или от него ожидали. Но сурово, когда все резко заканчивается. Это жестоко.

Я впервые встретился с Ником в прошлом году, и он показался мне очень хорошим человеком. И он хороший гонщик. Он выиграл чемпионат «Ф-2», побеждал в международных сериях и сделал себе имя. Надеюсь, это не подорвет его уверенность в себе. Поэтому нужно смотреть [не только на отрезок в «Альфа Таури»] – люди склонны так поступать, и это неправильно.

Может, эти пять, десять гонок – неважно – сложились не так хорошо, как могли бы. Мы не знаем, почему, ведь судим со стороны, и, второе, он все равно очень качественный пилот. Могу лишь посочувствовать. Это сурово, и, надеюсь, люди увидят не только неудачи», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью ITV.

также прокомментировал возвращение на решетку своего экс-напарника , который займет место де Вриса:

«Я очень рад за Даниэля. Очень рад. Мне он нравится.

Я гонялся вместе с ним, и мы встретились на тестах [в Сильверстоуне], когда я обкатывал « » [1993 года перед Фестивалем скорости в Гудвуде]».

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