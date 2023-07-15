Даниэль Риккардо: «Не боюсь вызова в «Альфа Таури» – я прошел через многое в последние сезоны. Ожидания? Просто быть легендой»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Даниэль Риккардо сообщил, что не беспокоится по поводу возвращения в «Формулу-1».

Австралиец, неудачно проведший сезоны в «Макларене», с Гран-при Венгрии станет пилотом «Альфа Таури». Риккардо заменил Ника де Вриса в составе команды из Фаэнцы.

«Я в предвкушении. Это вызов – запрыгнуть в болид и постараться сразу ускориться. Но я прошел через многое в последние сезоны и не боюсь любых препятствий.

Я понимаю, что у машины есть свои ограничения. Пожалуй, у нее не такое хорошее сцепление, как у «Ред Булл», который я пилотировал несколько дней назад, но, если болид относительно сбалансирован, я смогу с ним работать.

Ожидания? Просто быть легендой. От меня ожидают результатов, но трудно их определить, пока не запрыгнул в машину. Должно ли стать восьмое место целью? 14-е? Не думаю, что до летнего перерыва будет давление. Но я также не ожидаю, что стартую медленно. Я хочу сразу же разогнаться и использовать то, чему я научился в этот период.

Я в любом случае ответил бы «да», без вопросов. Я долго был частью семьи «Ред Булл» и знаю, что такие вещи случаются. Безусловно, этот год я выделил на отдых, но в глубине души понимал, что меня могут позвать», – поделился мыслями Риккардо в интервью ютуб-каналу «Ф-1».

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1 комментарий

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Lordk
"Не думаю, что до летнего перерыва будет давление"
ахах )
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