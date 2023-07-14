Ральф Шумахер: «Решение «Ред Булл» стало смертным приговором для карьеры де Вриса»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о решении «Ред Булл» уволить Ника де в середине сезона.

В «Ред Булл» решили прекратить сотрудничество с де Врисом на фоне неубедительных результатов, а оставшиеся в нынешнем сезоне гонки в составе « » проведет .

«Данное решение даже можно назвать объяснимым. Но нельзя не отметить, что склонность «Ред Булл» менять гонщиков посреди сезона явно не относится к числу самых приятных.

Ну и конечно, это решение абсолютно точно стало смертным приговором для карьеры парня. После такого он уже нигде не сможет закрепиться. Хотя это лишь мое мнение», – рассказал Шумахер.

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