Ральф Шумахер: «Решение «Ред Булл» стало смертным приговором для карьеры де Вриса»

Теги Ред Булл Ральф Шумахер Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о решении «Ред Булл» уволить Ника де Вриса в середине сезона.

В «Ред Булл» решили прекратить сотрудничество с де Врисом на фоне неубедительных результатов, а оставшиеся в нынешнем сезоне гонки в составе «Альфа Таури» проведет Даниэль Риккардо.

«Данное решение даже можно назвать объяснимым. Но нельзя не отметить, что склонность «Ред Булл» менять гонщиков посреди сезона явно не относится к числу самых приятных.

Ну и конечно, это решение абсолютно точно стало смертным приговором для карьеры парня. После такого он уже нигде не сможет закрепиться. Хотя это лишь мое мнение», – рассказал Шумахер.

В «Ф-1» рекордно быстрая высадка пилота: «Ред Булл» убрал новичка после 10 гонок. В начале видели напарником Ферстаппена!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Конопельченко
Будто он не знал что происходит с пилотами в ред булл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Кагин
так скажем, без РБ карьеры в ф1 у него бы вообще не было бы. РБ дали шанс, он не воспользовался
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TylerSeguin
Несколько лет катался на тестах, уходил в другие серии и за это время его хозяева в лице Мерседеса и Тото пальцем не шевельнули, чтобы его куда то устроить. А тут злобный Марко дал ему шанс, который Де врис удачно просрал, но виноват конечно же Ред Булл. Какую же ахинею несёт большинство..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий