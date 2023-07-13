Валттери Боттас: «Мне очень интересен проект «Ауди», моя цель – вернуться к победам»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ауди Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Чжоу Гуаньюй Джордж Расселл Альфа Ромео Авто

Валттери Боттас признался, что рассчитывает выступать за «Ауди» и побеждать в «Формуле-1».

С 2026 года «Заубер» (соревнуется до конца сезона-2023 как «Альфа Ромео») станет заводской командой «Ауди».

На счету пилота «Альфа Ромео» десять выигранных Гран-при.

– «Ауди» присоединится к «Формуле-1» в 2026-м и объединит усилия с «Заубером». Полагаю, вы нацелены остаться в команде вплоть до начала партнерства с «Ауди»?

– Мне очень интересен проект «Ауди». Не буду врать, я стремлюсь стать его частью. Думаю, для меня это большая возможность и, безусловно, интересная.

Пока об этом говорить рано. Контракт действует до конца следующего года. В итоге мы обсудим вопрос, но не сейчас.

– Вы все еще молодой парень, всего 33 – почти на десять лет младше Фернандо Алонсо, а он выступает великолепно. Думали ли вы о том, что будет после «Ф-1», есть ли планы на ближайшие годы?

– В планах по-прежнему «Формула-1», 100 процентов. Безусловно, я чувствую, что могу провести еще много, много лет. Я пока не думаю, что будет в мире ином! Так что да, я нацелен остаться.

– Рассмотрели ли бы вы возможность стать наставником пилотов? Чжоу Гуаньюй и вы в команде стали словно младшим и старшим братьями.

– Когда-нибудь – может, да! Я стараюсь помочь как могу. Мне кажется, он хороший ученик. Но сейчас моя цель – вернуться на подиум и однажды вернуться к победам.

– В прошлом вы говорили о трудностях, когда были напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», учитывая его поразительный уровень таланта. Джордж Расселл довольно хорошо выступает в паре с Льюисом на протяжении последних полутора лет. Считаете ли вы, что причина в другой динамике между напарниками в сравнении с тем, что было в ваше время?

– Трудно сказать – естественно, я не в команде и не наблюдаю за динамикой и тем, как все работает. В прошлом сезоне Джордж выступал прекрасно, провел мегасезон, а для Льюиса он сложился скорее тяжело. Но время покажет, кто окажется на вершине. Но мне тяжело судить, потому что я не вижу ситуацию изнутри.

– Вы бы хотели вернуться в обстановку с более высоким давлением, которое присутствует в борьбе за победы и потенциально за титулы?

– Я хочу вернуться на подиум, хочу снова сражаться за победы. В нашем спорте давление всегда присутствует – неважно, в какой ты команде, особенно если борешься за победы и титулы.

Да, я хотел бы. В данный момент я готов на все, чтобы вернуться в группу лидеров.

«Ауди» прекратит заводскую поддержку всех гоночных программ и сосредоточится на «Формуле-1»

2 комментария

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Luca di Montezemolo
Ну во первых с чего бот думает что останется, во вторых ну какие победы, нужно набрать кучу народу, вложить бабло в базу, симулятор, трубу, это займет не один год, с гением типа ньюи всё намного проще, но тот не свалит от читерюг.
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LetTong
Сомневаюсь что в Ауди захотят оставить Боттаса. Ходят слухи что Заубер после 2024 может от него отказаться, в 2026 там вообще шансов наверное нет
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