Льюис Хэмилтон: «Очень доволен. Стартовать 7-м и финишировать 3-м – мегарезультат»

Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Великобритании и рассказал о борьбе с Ландо Норрисом.

Гонщик « » не смог переиграть соперника из « » и занял третье место.

«Не я это сделал, а болельщики. В Сильверстоуне всегда невероятное шоу. Я чувствовал энергию, чувствовал поддержку – вот почему мы вновь здесь.

Огромные поздравления Ландо и «Макларену». Это моя семья, я начинал в этой команде, и здорово, что она снова смотрится так сильно. Эта штука быстра в высокоскоростных поворотах – вау. Я не мог за ней держаться, хотя на рестарте была хорошая борьба.

Старт прошел не особо классно, но длинный отрезок на «медиуме» получился отличным. Для команды это позитивный знак – мы понимаем, что не так далеки, просто надо продолжать работу, и мы сможем догнать ребят впереди.

Когда Ландо проехал 14-й и 15-й повороты, его было не достать. Мы здорово поборолись, мне просто не хватало на прямых.

Я очень доволен. Стартовать седьмым и финишировать третьим – мегарезультат», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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