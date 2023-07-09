Льюис Хэмилтон: «Очень доволен. Стартовать 7-м и финишировать 3-м – мегарезультат»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Авто

Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Великобритании и рассказал о борьбе с Ландо Норрисом.

Гонщик «Мерседеса» не смог переиграть соперника из «Макларена» и занял третье место.

«Не я это сделал, а болельщики. В Сильверстоуне всегда невероятное шоу. Я чувствовал энергию, чувствовал поддержку – вот почему мы вновь здесь.

Огромные поздравления Ландо и «Макларену». Это моя семья, я начинал в этой команде, и здорово, что она снова смотрится так сильно. Эта штука быстра в высокоскоростных поворотах – вау. Я не мог за ней держаться, хотя на рестарте была хорошая борьба.

Старт прошел не особо классно, но длинный отрезок на «медиуме» получился отличным. Для команды это позитивный знак – мы понимаем, что не так далеки, просто надо продолжать работу, и мы сможем догнать ребят впереди.

Когда Ландо проехал 14-й и 15-й повороты, его было не достать. Мы здорово поборолись, мне просто не хватало на прямых.

Я очень доволен. Стартовать седьмым и финишировать третьим – мегарезультат», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по подиумам на одном Гран-при

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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25 комментариев

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Забор Высоков
Красиво провел ГП и не профукал шанс с SC. В прошлом году все машины безопасности были против него. Фортуна отдает долги. Но надо уметь пользоваться. Зачёт.
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ffmp
Ответ Grigpar
Слабый ГП от него. Квала за Расселом, уже в какой раз. На старте ошибки и потери позиции. Плелся пятым и только за счет СК выиграл 4 позиции. Вот и на подиуме. И это все на фоне Рассела, который проделывал бешенную работу и потерял все шансы на подиум.
В какой раз? 4:6 в пользу Рассела, а так 5:5 если не считать штрафы и итоговую стартовую позицию после квалы.
Ты откуда выдумал тейк с тем, что Льюис сливает который раз?) А гонки как раз который раз за Льюисом. А что ты молчал когда Хэм разом обогнал в спринте сразу 5-х? Сейчас выгляжу так, будто оправдываю Хэма, хотя опровергаю бред что ты выдал) Рассел сильный гонщик, но тут явно нет такого, как было с Леклером-Сэбом, когда старик слил в одну калитку. Пока Хэм выглядит сильнее
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-2
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Paninaro
Ответ Fonbaron
Похоже разные гонки обсуждаем. Проиграл квалу Расселу, проиграл старт, ничего не сделал с норисом. Повезло с СК. Льюис везунчик и ему постоянно везёт с Ск. Полагаю это не только везение, но и опыт
В прошлом сезоне весь отрыв Рассела по очкам сложился вот на таком же везении. Ну и сход Льюиса в Абу-Даби, после того, как он обогнал Джорджа на трассе, увеличил отрыв.
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Timur_Yulaev
Ответ Fonbaron
Похоже разные гонки обсуждаем. Проиграл квалу Расселу, проиграл старт, ничего не сделал с норисом. Повезло с СК. Льюис везунчик и ему постоянно везёт с Ск. Полагаю это не только везение, но и опыт
Ему настолько влезет с СК, что если бы не СК то он был бы восьмикратным)) ему как раз таки вообще не везет с СК. Редкий случай сегодня произошел
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Виталий Желтоусов
Хэмилтон и Мерседес явно не в порядке - они рады третьему месту - провальный сезон!!!
У Ферстаппена просто нет конкурентов.
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Денис Андреев
Ответ Fonbaron
Похоже разные гонки обсуждаем. Проиграл квалу Расселу, проиграл старт, ничего не сделал с норисом. Повезло с СК. Льюис везунчик и ему постоянно везёт с Ск. Полагаю это не только везение, но и опыт
В борьбе вернул позицию у Фернандо, отыграл на равных шинах 4 секунды от Карлоса, после рестарта хотя бы навязал борьбу Норрису, ну а у Джорджа как там дела с Пиастри были?)
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Mittermeyer
Ответ Grigpar
Во-первых, 6:4 в пользу Рассела по основным и 2:0 по спринтам. Во-вторых, у нас тут гран-при Великобритании 2023 и коммент мой был адресован чатеру, который сказал, что Хэмильтон "провел красиво гран-при". В каком месте?? Я указал все опровергающие это факты. Разве это не объективно в отношении этого гран-при. И зачем ты тут 2022-й год вспоминаешь? Причем тут он? Вернись в 2023, в гран-при Великобритании.
5:5 по основным и 2:0 по спринтам, как ты 6:4 насчитал?
И как так получается, что имея такое преимущество по квалам, Рассел умудрился проиграть 7:3 в гонках (основных), и тут реальность опять насрала в штаны свидетелям укатывания, да что же ты будешь делать
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Эльдар Батыр
Кто бы что не говорил, но в гоночном темпе они очень хороши
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Rangawe
постоянно везёт с СК - это всегда что ли?
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Забор Высоков
Ответ Grigpar
Слабый ГП от него. Квала за Расселом, уже в какой раз. На старте ошибки и потери позиции. Плелся пятым и только за счет СК выиграл 4 позиции. Вот и на подиуме. И это все на фоне Рассела, который проделывал бешенную работу и потерял все шансы на подиум.
5:5 по квалам.
Весь прошлый год, Рас собирал преимущество именно на СК над Люисом.
Но надеятся на объективность хейтера, что ссать против ветра.
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Paninaro
Неплохая гонка от Льюиса. Не застрял за Алонсо, что, собственно и помогло во время выезда Майландера.
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DelNord
А вот интересно, без СК на каком круге планировался пит-стоп. Было ощущение, что медиум позволял проехать чуть не всю гонку. Что ж эта новая резина такая неубиваемая. :)
По темпу Мерседес смотрелся прилично, что хорошо. Подиум - заслуга магии Сильверстоуна, Льюис заслужил.
И было понятно, что убиваться об Ландо он не собирается, не вышло сразу - дальше по уму сберегаем шины и третье место.
Зрители на Сильверстоуне - мощь, недаром и пилоты местные всегда наэлектризованные, при такой-то поддержке.
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Grigpar
Ответ Забор Высоков
5:5 по квалам. Весь прошлый год, Рас собирал преимущество именно на СК над Люисом. Но надеятся на объективность хейтера, что ссать против ветра.
Во-первых, 6:4 в пользу Рассела по основным и 2:0 по спринтам.
Во-вторых, у нас тут гран-при Великобритании 2023 и коммент мой был адресован чатеру, который сказал, что Хэмильтон "провел красиво гран-при". В каком месте?? Я указал все опровергающие это факты. Разве это не объективно в отношении этого гран-при.
И зачем ты тут 2022-й год вспоминаешь? Причем тут он? Вернись в 2023, в гран-при Великобритании.
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Забор Высоков
Ответ Grigpar
Во-первых, 6:4 в пользу Рассела по основным и 2:0 по спринтам. Во-вторых, у нас тут гран-при Великобритании 2023 и коммент мой был адресован чатеру, который сказал, что Хэмильтон "провел красиво гран-при". В каком месте?? Я указал все опровергающие это факты. Разве это не объективно в отношении этого гран-при. И зачем ты тут 2022-й год вспоминаешь? Причем тут он? Вернись в 2023, в гран-при Великобритании.
Этот чаттер (с двумя т, если что) был, как раз, я. 😇
Обгон Алонсо.
Аккуратная , терпеливая работа с медиумом.
Дождался очень вероятного СК.
Солидная и спортивная борьба с Норрисом.
Контроль отрыва от Пиастри и своего подиума.
Именно, что красивая гонка от Люиса.
Ну и фортуна отдает долги за 2022.
И да, счёт 5:5
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Иван Алейников
Ответ Денис Андреев
В борьбе вернул позицию у Фернандо, отыграл на равных шинах 4 секунды от Карлоса, после рестарта хотя бы навязал борьбу Норрису, ну а у Джорджа как там дела с Пиастри были?)
У Расселла против Пиастри были желтые. У Хэмильтона против Норриса красные, хоть и слегка прикатанные 2мя кругами
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Mittermeyer
Ответ Иван Алейников
У Расселла против Пиастри были желтые. У Хэмильтона против Норриса красные, хоть и слегка прикатанные 2мя кругами
Ну так Хэмилтон хотя бы борьбу навязал, а Рассел даже этого не смог, грустно(
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Grigpar
Ответ Иван Алейников
У всех софт хорошо работал. Прекращайте
Согласен. У Хэмильтона софт хорошо работал. Не знаю что он там против харда Норриса возился.
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Paninaro
Ответ Иван Алейников
У всех софт хорошо работал. Прекращайте
Нет. Дед-перископ сказал, софт работал плохо что у тапка, что у Хэма.
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