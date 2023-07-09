Льюис Хэмилтон: «Очень доволен. Стартовать 7-м и финишировать 3-м – мегарезультат»
Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Великобритании и рассказал о борьбе с Ландо Норрисом.
Гонщик «Мерседеса» не смог переиграть соперника из «Макларена» и занял третье место.
«Не я это сделал, а болельщики. В Сильверстоуне всегда невероятное шоу. Я чувствовал энергию, чувствовал поддержку – вот почему мы вновь здесь.
Огромные поздравления Ландо и «Макларену». Это моя семья, я начинал в этой команде, и здорово, что она снова смотрится так сильно. Эта штука быстра в высокоскоростных поворотах – вау. Я не мог за ней держаться, хотя на рестарте была хорошая борьба.
Старт прошел не особо классно, но длинный отрезок на «медиуме» получился отличным. Для команды это позитивный знак – мы понимаем, что не так далеки, просто надо продолжать работу, и мы сможем догнать ребят впереди.
Когда Ландо проехал 14-й и 15-й повороты, его было не достать. Мы здорово поборолись, мне просто не хватало на прямых.
Я очень доволен. Стартовать седьмым и финишировать третьим – мегарезультат», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по подиумам на одном Гран-при
Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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Ты откуда выдумал тейк с тем, что Льюис сливает который раз?) А гонки как раз который раз за Льюисом. А что ты молчал когда Хэм разом обогнал в спринте сразу 5-х? Сейчас выгляжу так, будто оправдываю Хэма, хотя опровергаю бред что ты выдал) Рассел сильный гонщик, но тут явно нет такого, как было с Леклером-Сэбом, когда старик слил в одну калитку. Пока Хэм выглядит сильнее
У Ферстаппена просто нет конкурентов.
И как так получается, что имея такое преимущество по квалам, Рассел умудрился проиграть 7:3 в гонках (основных), и тут реальность опять насрала в штаны свидетелям укатывания, да что же ты будешь делать
Весь прошлый год, Рас собирал преимущество именно на СК над Люисом.
Но надеятся на объективность хейтера, что ссать против ветра.
По темпу Мерседес смотрелся прилично, что хорошо. Подиум - заслуга магии Сильверстоуна, Льюис заслужил.
И было понятно, что убиваться об Ландо он не собирается, не вышло сразу - дальше по уму сберегаем шины и третье место.
Зрители на Сильверстоуне - мощь, недаром и пилоты местные всегда наэлектризованные, при такой-то поддержке.
Во-вторых, у нас тут гран-при Великобритании 2023 и коммент мой был адресован чатеру, который сказал, что Хэмильтон "провел красиво гран-при". В каком месте?? Я указал все опровергающие это факты. Разве это не объективно в отношении этого гран-при.
И зачем ты тут 2022-й год вспоминаешь? Причем тут он? Вернись в 2023, в гран-при Великобритании.
Обгон Алонсо.
Аккуратная , терпеливая работа с медиумом.
Дождался очень вероятного СК.
Солидная и спортивная борьба с Норрисом.
Контроль отрыва от Пиастри и своего подиума.
Именно, что красивая гонка от Люиса.
Ну и фортуна отдает долги за 2022.
И да, счёт 5:5