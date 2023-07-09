Шарль Леклер: «У нас просто не было темпа. В сравнении с соперниками было трудно в скоростных поворотах»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Великобритании, признав, что команде не хватило скорости для достижения хорошего результата.
«Поначалу у нас не было особых проблем с износом шин, у нас просто не было темпа. Мы решили остановиться в боксах чуть раньше, просто потому что Джордж Расселл, вероятно, собирался действовать противоположным образом. Если это действительно так, тогда я все понимаю…
Потом нам не повезло с появлением машины безопасности. А затем обгонять было просто невозможно, у Алекса Албона была возможность использовать DRS на каждом круге.
Основной проблемой сегодня стал темп болида. Нам было очень трудно в скоростных поворотах, в сравнении с соперниками нам особенно не хватало сцепления с трассой.
Почему не использовали «софт»? Нет, в стратегии у меня сомнений нет. У меня в запасе оставался свежий комплект «медиума», и я точно знаю, что он бы сработал лучше уже изношенного «софта». Но из-за того, что впереди образовался DRS-паровозик мы мало что могли сделать», – рассказал Леклер.
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норм
и это при том что прошлый сезон они начинали фаворитами
И Леклер действительно возил его на хвосте всю дорогу в пределах 0,3-0,7 сек, что и Сайнсу кстати позволяло держаться в 1,5. А как только Леклер зашел в боксы, Рассел отъехал на 3+ секунды.
То есть ставьте второй медиум и вперед, тогда не было бы проблем с ск.
Лучше бы не стало, а вот хуже пожалуйста - он сделал лишний заезд за тем самым медиумом