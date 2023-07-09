Шарль Леклер: «У нас просто не было темпа. В сравнении с соперниками было трудно в скоростных поворотах»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Великобритании, признав, что команде не хватило скорости для достижения хорошего результата.

«Поначалу у нас не было особых проблем с износом шин, у нас просто не было темпа. Мы решили остановиться в боксах чуть раньше, просто потому что Джордж Расселл, вероятно, собирался действовать противоположным образом. Если это действительно так, тогда я все понимаю…

Потом нам не повезло с появлением машины безопасности. А затем обгонять было просто невозможно, у Алекса Албона была возможность использовать DRS на каждом круге.

Основной проблемой сегодня стал темп болида. Нам было очень трудно в скоростных поворотах, в сравнении с соперниками нам особенно не хватало сцепления с трассой.

Почему не использовали «софт»? Нет, в стратегии у меня сомнений нет. У меня в запасе оставался свежий комплект «медиума», и я точно знаю, что он бы сработал лучше уже изношенного «софта». Но из-за того, что впереди образовался DRS-паровозик мы мало что могли сделать», – рассказал Леклер.

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10 комментариев

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Эльдар Батыр
Да уж пацаны, вы конечно те еще аутисты
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Alesha_451
Казалось, что Феррари выправили машину более-менее и сейчас начнут поступательный прорыв на 2 место в КК. В итоге не прорвались, а порвались, мдеее
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King_X
Ответ Дмитрий Воронцов
А в прошлом году Феррари была лучшей машиной в скоростных поворотах(
А несколько сезонов назад - лучшими на прямых

Но кое-кто активно жаловался в ФИА, и все легитимные плюшки Фур заруинили директивами
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Максим Макеев
красное ведро уступит в КК макларену астон мартину мерседесу ред буллу
норм
и это при том что прошлый сезон они начинали фаворитами
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Дмитрий Воронцов
А в прошлом году Феррари была лучшей машиной в скоростных поворотах(
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1CEMAN
Ответ Scorpio
А на кой вам Хард понадобился? Там Рассел пол гонки убивался на софте, не теряя темпа, что мешало второй медиум юзать, раз проблем с износом первого у тебя не было, да еще в борьбе с Расселом?
Разные болиды по-разному работают с резиной. На то и практики, чтобы выяснить какой комплект лучше подходит на длинных сериях
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Scorpio
Ответ 1CEMAN
Разные болиды по-разному работают с резиной. На то и практики, чтобы выяснить какой комплект лучше подходит на длинных сериях
Я бы согласился, но он же говорит, что остановились чуть раньше, просто наперекор Расселу, а не из-за износа.
И Леклер действительно возил его на хвосте всю дорогу в пределах 0,3-0,7 сек, что и Сайнсу кстати позволяло держаться в 1,5. А как только Леклер зашел в боксы, Рассел отъехал на 3+ секунды.

То есть ставьте второй медиум и вперед, тогда не было бы проблем с ск.
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1CEMAN
Ответ Scorpio
Я бы согласился, но он же говорит, что остановились чуть раньше, просто наперекор Расселу, а не из-за износа. И Леклер действительно возил его на хвосте всю дорогу в пределах 0,3-0,7 сек, что и Сайнсу кстати позволяло держаться в 1,5. А как только Леклер зашел в боксы, Рассел отъехал на 3+ секунды. То есть ставьте второй медиум и вперед, тогда не было бы проблем с ск.
Ну, видимо от медиума не получали ожидаемого темпа. Побоялись андерката, заодно попробовать другой тип шин.
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Scorpio
Ответ 1CEMAN
Ну, видимо от медиума не получали ожидаемого темпа. Побоялись андерката, заодно попробовать другой тип шин.
Он отбивался от Рассела на софте с начала гонки, какой еще темп им был нужен?
Лучше бы не стало, а вот хуже пожалуйста - он сделал лишний заезд за тем самым медиумом
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