Шарль Леклер: «У нас просто не было темпа. В сравнении с соперниками было трудно в скоростных поворотах»

Пилот « » подвел итоги , признав, что команде не хватило скорости для достижения хорошего результата.

«Поначалу у нас не было особых проблем с износом шин, у нас просто не было темпа. Мы решили остановиться в боксах чуть раньше, просто потому что Джордж Расселл, вероятно, собирался действовать противоположным образом. Если это действительно так, тогда я все понимаю…

Потом нам не повезло с появлением машины безопасности. А затем обгонять было просто невозможно, у Алекса Албона была возможность использовать DRS на каждом круге.

Основной проблемой сегодня стал темп болида. Нам было очень трудно в скоростных поворотах, в сравнении с соперниками нам особенно не хватало сцепления с трассой.

Почему не использовали «софт»? Нет, в стратегии у меня сомнений нет. У меня в запасе оставался свежий комплект «медиума», и я точно знаю, что он бы сработал лучше уже изношенного «софта». Но из-за того, что впереди образовался DRS-паровозик мы мало что могли сделать», – рассказал Леклер.

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