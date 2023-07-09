Оскар Пиастри: «Здорово расстраиваться из-за четвертого места»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Великобритании, где стал четвертым.

«Самое приятное, что мы добились такого результата заслуженно. Думаю, одно дело получить такой результат благодаря удачному стечению обстоятельств – но сегодня мы, очевидно, были второй по скорости командой, что очень приятно удивило.

Что касается меня, то нам не повезло с моментом появления машины безопасности, благодаря чему Льюис [Хэмилтон] получил свободный пит-стоп. Но в некоторой степени здорово расстраиваться из-за четвертого места, если учитывать, где мы были в начале года.

В этом огромная заслуга команды: обновления, которые мы привезли, работали полностью исправно. Будущее кажется захватывающим. Здорово вернуться на первые позиции.

На некоторых трассах у нас все еще будут слабости. У нас еще есть несколько очевидных сильных сторон. Думаю, «Сильверстоун» хорошо подходит нашей машине, хотя нам казалось, что Австрия получится сложнее, а там мы были даже сильнее. Здорово, что у нас такая мощность две гонки подряд. Будем продолжать стараться и продолжать двигаться вперед.

Мы не хотим закончить сезон пятыми в Кубке Конструкторов – в конце концов мы хотим попробовать побороться за высокие места», – сказал Пиастри.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й