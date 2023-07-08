WEC. «6 часов Монцы». Экипаж Квята квалифицировался 7-м в LMP2

Гонщик WEC Даниил Квят со своим экипажем будет стартовать 20-м в гонке «6 часов Монцы».

Экипаж Квята – вместе с которым за «Прему» на этом этапе выступают Дориан Пин и Матиас Беш, – занял 7-е место в классе LMP2, уступив лидерам 0,6 секунды.

В свою очередь лучшее время в классе LMP2 показал экипаж команды «ВРТ», за который выступают , Руи Андраде и .

Поул в классе гиперкаров достался экипажу «Тойоты» в составе Майка Конвея, и .

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