Зак Браун о успехе в квалификации: «Обновления «Макларена» работают, команда делает свое дело, гонщики пилотируют»

Зак Браун похвалил «Макларен» за потрясающую квалификацию к Гран-при Великобритании.

показал второе время, – третье. Исполнительный директор отметил роль руководителя коллектива , который координировал внедрение новинок.

«Это все упорный труд Андреа и всех в « » – обновления работают, команда делает свое дело, гонщики пилотируют.

Мы всегда сильно выступаем в , но можно считать, что дело в особенностях трассы. Тем не менее, мы сделали шаг вперед. Есть ощущение, что сезон для нас начался в Австрии, и мы набрали ход.

Никто не сидит сложа руки, борьба невероятно плотная. Надо сохранять спокойствие и продолжать стараться», – сказал Браун.

Зак также поделился соображениями по поводу воскресной гонки:

«Вчера у нас был очень сильный гоночный темп. [Обычно] в квалификациях мы сильнее, чем в гонках, но вчера было наоборот.

Надеюсь, приблизимся к подиуму. Не думаю, что мы способны победить, исходя из чистого темпа, так что завтра забот будет много».

«Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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