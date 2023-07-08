Зак Браун о успехе в квалификации: «Обновления «Макларена» работают, команда делает свое дело, гонщики пилотируют»
Зак Браун похвалил «Макларен» за потрясающую квалификацию к Гран-при Великобритании.
Ландо Норрис показал второе время, Оскар Пиастри – третье. Исполнительный директор отметил роль руководителя коллектива Андреа Стеллы, который координировал внедрение новинок.
«Это все упорный труд Андреа и всех в «Макларене» – обновления работают, команда делает свое дело, гонщики пилотируют.
Мы всегда сильно выступаем в Австрии, но можно считать, что дело в особенностях трассы. Тем не менее, мы сделали шаг вперед. Есть ощущение, что сезон для нас начался в Австрии, и мы набрали ход.
Никто не сидит сложа руки, борьба невероятно плотная. Надо сохранять спокойствие и продолжать стараться», – сказал Браун.
Зак также поделился соображениями по поводу воскресной гонки:
«Вчера у нас был очень сильный гоночный темп. [Обычно] в квалификациях мы сильнее, чем в гонках, но вчера было наоборот.
Надеюсь, приблизимся к подиуму. Не думаю, что мы способны победить, исходя из чистого темпа, так что завтра забот будет много».
«Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами
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