Зак Браун о успехе в квалификации: «Обновления «Макларена» работают, команда делает свое дело, гонщики пилотируют»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Гран-при Австрии Андреа Стелла Зак Браун Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Зак Браун похвалил «Макларен» за потрясающую квалификацию к Гран-при Великобритании.

Ландо Норрис показал второе время, Оскар Пиастри – третье. Исполнительный директор отметил роль руководителя коллектива Андреа Стеллы, который координировал внедрение новинок.

«Это все упорный труд Андреа и всех в «Макларене» – обновления работают, команда делает свое дело, гонщики пилотируют.

Мы всегда сильно выступаем в Австрии, но можно считать, что дело в особенностях трассы. Тем не менее, мы сделали шаг вперед. Есть ощущение, что сезон для нас начался в Австрии, и мы набрали ход.

Никто не сидит сложа руки, борьба невероятно плотная. Надо сохранять спокойствие и продолжать стараться», – сказал Браун.

Зак также поделился соображениями по поводу воскресной гонки:

«Вчера у нас был очень сильный гоночный темп. [Обычно] в квалификациях мы сильнее, чем в гонках, но вчера было наоборот.

Надеюсь, приблизимся к подиуму. Не думаю, что мы способны победить, исходя из чистого темпа, так что завтра забот будет много».

«Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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6 комментариев

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Великий Алонсо
Вы молодцы, не то что Астон Мартин.
+5
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Vegas Knight
Так рьяно всем пятюни отбил, что у всего паддока теперь ладони болят.
+4
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Grim Reaper 2100
Он забыл добавить: " Особенно хорошо поработали фотографы. И особая благодарность Пересу за его краш,где все увидели секреты днища Ред Буллов"
+5
-1
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White Pardus
Ответ Vegas Knight
Так рьяно всем пятюни отбил, что у всего паддока теперь ладони болят.
Тоже думал - весь паддок перебьёт-задушит на радостях)))
+1
0
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1CEMAN
Ответ Grim Reaper 2100
Он забыл добавить: " Особенно хорошо поработали фотографы. И особая благодарность Пересу за его краш,где все увидели секреты днища Ред Буллов"
ты действительно думаешь, что за прошедший период с ГП Монако успели сделать кальку с элементов РБ?
+1
0
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кашкаКа
Я думал, что никогда уже этого не увижу. Думал, скорее увижу как Мак перестанет существовать, чем как он снова заслужит уважение и амбиции в топ-3.😢
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