Льюис Хэмилтон: «Мерседес» испытывал проблемы в конце квалификации. Рад, что «Макларен» вернулся»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Льюис Хэмилтон прокомментировал непростую квалификацию на домашней трассе.

Гонщик «Мерседеса» начнет Гран-при Великобритании седьмым. Семикратный чемпион «Формулы-1» поздравил с успешным выступлением свою бывшую команду «Макларен»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и третье места в квалификации.

«Даже не знаю [где мы теряли]. Нужно изучить. Мы привезли сюда обновленное переднее крыло и надеялись, что оно продвинет нас вперед, но машина сегодня была в целом та же самая.

Ночью мы добились некоторого прогресса в плане настроек, в третьей практике ситуация улучшилась. В конце квалификации мы испытывали проблемы. Жаль, потому что в какие-то моменты казалось, что скорость есть.

Хорошая новость в том, что здесь прекрасные болельщики. И я очень рад за «Макларен» – здорово, что команда вернулась», – заявил британец.

Льюис поделился мыслями о том, чего ожидать в гонке:

«Не знаю, где мы находимся по гоночному темпу. Все гонялись с разной топливной загрузкой, но ситуация не выглядела ужасно. Мы поменяли машину, так что посмотрим, что будет завтра.

Но даже если гоночный темп хороший, придется обогнать несколько болидов, а здесь это непросто».

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