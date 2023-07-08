Серхио Перес о неудаче в квалификации: «Остановка сессии красными флагами продлилась дольше, чем мы предполагали. Это не лучшим образом сказалось на температуре шин»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой вновь выбыл из борьбы по окончании первого сегмента.

«Остановка сессии красными флагами продлилась дольше, чем мы предполагали. Это не лучшим образом сказалось на температуре шин.

Обидно вот так проигрывать, ведь мы отлично провели пятницу, у нас был очень хороший гоночный темп. Так что теперь, учитывая старт с последних рядов, нас ждет еще одна гонкой, главной целью в которой будет минимизировать возможные потери.

Наибольшие трудности в работе с машиной у меня возникают именно в переменчивых погодных условиях. В таких условиях мои проблемы в работе с машиной становятся более очевидными. Так что нам нужно над этим работать, постараться понять, за счет чего мы сможем прибавить, стать лучше», – рассказал Перес.

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