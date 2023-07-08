Серхио Перес о неудаче в квалификации: «Остановка сессии красными флагами продлилась дольше, чем мы предполагали. Это не лучшим образом сказалось на температуре шин»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, в которой вновь выбыл из борьбы по окончании первого сегмента.

«Остановка сессии красными флагами продлилась дольше, чем мы предполагали. Это не лучшим образом сказалось на температуре шин.

Обидно вот так проигрывать, ведь мы отлично провели пятницу, у нас был очень хороший гоночный темп. Так что теперь, учитывая старт с последних рядов, нас ждет еще одна гонкой, главной целью в которой будет минимизировать возможные потери.

Наибольшие трудности в работе с машиной у меня возникают именно в переменчивых погодных условиях. В таких условиях мои проблемы в работе с машиной становятся более очевидными. Так что нам нужно над этим работать, постараться понять, за счет чего мы сможем прибавить, стать лучше», – рассказал Перес.

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5 комментариев

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Великий Алонсо
Ты мужик или баба? Скажи хоть раз: "Да, я обосрался!". Вечные отговорки, позорник. Такое может произойти 1 раз, ну 2 раза подряд, но не 5 подряд на быстрейшем болиде в пелетоне
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ffmp
Перес сломался, скорее уже на закате карьеры. Если поедет по ходу сезона то может еще сезон проехать, а так дед возможно уже задумывается на кого бы его поменять. Много достойных середняков вроде Сайнса, Албона, Гасли, Окона итд. Тот же Халк в конце то концов, который хорошую чистую скорость показывает в квалах. РБ не нужен второй сильный пилот, но и не нужны совсем днарь, нужен стабильный второй номер добывающий очки вслед за первым номером
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Ева без Адама
Патологическое невезение какое-то! Совсем сломался, что ли?
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Project2000
походу Марко заменит первым не Девриза, а Переса; мекс явно напрашивается на досрочную отставку))
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Гарик из Питера
Ответ ffmp
Перес сломался, скорее уже на закате карьеры. Если поедет по ходу сезона то может еще сезон проехать, а так дед возможно уже задумывается на кого бы его поменять. Много достойных середняков вроде Сайнса, Албона, Гасли, Окона итд. Тот же Халк в конце то концов, который хорошую чистую скорость показывает в квалах. РБ не нужен второй сильный пилот, но и не нужны совсем днарь, нужен стабильный второй номер добывающий очки вслед за первым номером
Тут скорее психология,такого раньше небыло,не совсем он дно,может летом отдохнёт подумает о чем надо,поедет)
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