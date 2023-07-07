Тото Вольфф об 11-й команде в «Ф-1»: «В мире нет ни одной лиги, где к вам мог бы присоединиться любой желающий»

Исполнительный директор « » высказался о ситуации с возможным расширением числа участников «Формулы-1».

ФИА открыла заявки для вступления в чемпионат минимум одной новой команды – наиболее очевидным фаворитом считается проект «Андретти-Кадиллак».

При этом действующие команды сопротивляются приходу, настаивая на том, что не должны будут терпеть убытки за счет появления новых участников.

По словам Вольффа, команды заняли такую позицию из-за отсутствия достоверной информации о заявках новых команд.

«У нас нет никакой информации о поступивших заявках – от кого они поступили и каковы их предложения. Я думаю, что все акционеры – и ФИА и ФОМ, кто в итоге и будет принимать решение, – будут оценивать то, насколько это предложение будет ценным для «Формулы-1», что оно принесет нам с точки зрения маркетинга и повышения зрительского интереса? И захотят ли они этого.

Наша позиция для желающих была предельно ясной – просто купите команду. У появления новой команды будет много последствий. Например, посмотрите на ситуацию в квалификации. То есть, у нас уже сейчас возникают ситуации, когда все выглядит как борьба на картинговом треке, мы буквально цепляемся друг за друга. То есть возникает вопрос безопасности.

Мы не готовы к размещению 11-й команды с точки зрения логистики. Да, здесь, на «Сильверстоуне» мы даже можем разместить людей из Голливуда. Но на многих других трассах таких возможностей нет.

А еще есть фактор того, что компании вроде «Ауди» сейчас покупают команды по значительно более высокой цене. Так что ФИА и ФОМ должны оценивать все факторы, видеть общую картину. Как я уже говорил, если новая команда сможет внести свой вклад и положительно повлиять на развитие «Формулы-1», как на протяжении многих лет это делали существующие команды, преодолевая в том числе и страдания, то нам нужно изучить это предложение.

В мире нет ни одной взрослой спортивной лиги, будь то национальный чемпионат страны по футболу, или Лига чемпионов, НБА, НФЛ, НХЛ, – где была бы возможна такая ситуация. Чтобы любой желающий мог прийти и сказать: «Я создаю команду и присоединяюсь к вам, большое спасибо, что готовы поделиться призовым фонтом».

Вы должны пройти квалификацию, пройти через несколько дивизионов, продемонстрировать свою преданность этому чемпионату, что мы делали на протяжении многих лет.

Повторюсь еще раз: если предложение будет выгодным, мы точно его рассмотрим. То, что мы успели увидеть на данный момент, команды не убедило. Но мы не видели самих заявок и прилагающейся документации, которые были поданы в ФИА. И именно вместе со будут оценивать эти заявки с точки зрения их ценности для «Формулы-1».

Но, в любом случае, рассуждая с точки зрения владельца команды, не существует лиги, которая просто увеличивает число участников только ради того, чтобы разбавить лигу.

Да, я знаю о том, что НХЛ не так давно добавила новые команды, я прекрасно об этом осведомлен. Но они сами приняли это решение, акционеры с ним согласились. Мы в прошлом тоже так делали, когда «Формула-1» находилась на грани риска потери команд из-за банкротства. Мы увеличили количество команд и никто не жаловался. Наоборот, мы стремились обеспечить устойчивое состояние для всех десяти команд и не потерять ни одной. Так что ситуации несколько разные.

Я по-прежнему считаю, что нынешняя « » – это лига франшиз. И если кто-то хочет прийти в нее, то это должно быть сделано как в НФЛ, где речь в первую очередь идет о том, что новая команда сможет привнести в спорт. И решать это, я повторюсь, должны ФИА и ФОМ. Мы же (команды) лишь можем комментировать все это со стороны.

Очевидно, что наша позиция предельно ясна – 11-я команда должна привнести в «Ф-1» больше, чем то, во сколько она обойдется другим командам. В том числе улучшить само шоу, привести новых интересных гонщиков», – рассказал Вольфф.

В «Ф-1» стучатся 6 команд: проект агента Мазепина, «Кадиллак», две азиатские и равногендерная (на деньги арабов!)