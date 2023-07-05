Гран-при Великобритании-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь десятого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Великобритании.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Сильверстоуне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Сильверстоун

7-9 июля 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌤️

2-я практика: 18:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 17:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:45

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:10

Квалификация «Ф-2»: 17:05

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:20

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 10:20

2-я гонка «Ф-2»: 11:55

время московское

📰 Главные новости перед этапом: 10 побед «Ред Булл» подряд, 145 секунд штрафов, экс-команда Мазепина подала заявку в «Ф-1», в Спа погиб 18-летний гонщик

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram