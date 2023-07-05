Гран-при Великобритании-2023. Расписание трансляций

Теги Гран-при Великобритании Сильверстоун Формула-1 Формула-3 Формула-2 Авто

Sports.ru представляет календарь десятого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Великобритании.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» в Сильверстоуне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Сильверстоун
7-9 июля 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 14:30 🌤️
2-я практика: 18:00 🌤️
 
Суббота
 
3-я практика: 13:30 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 17:00 🌤️
 
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
 
Пятница
 
Практика «Ф-3»: 10:45
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:10
Квалификация «Ф-2»: 17:05
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 11:20
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 10:20
2-я гонка «Ф-2»: 11:55
 
время московское
 

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1 комментарий

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irs118return
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интересно, какую замуту придумают тотоха с ФИАрседес чтоб липовый на подиум забрался на этом этапе🤡😄
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