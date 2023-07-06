Льюис Хэмилтон о съемках фильма об «Ф-1»: «Брэд Питт настолько культовый актер, что его возраст вряд ли станет проблемой»

Теги Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Брэд Питт кино Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о съемках фильма о «Формуле-1», который в эти выходные проходит на «Сильверстоуне» одновременно с проведением Гран-при Великобритании.

По словам Хэмилтона, который выступает в качестве консультанта и сопродюсера, в начале обсуждения проекта возраст Брэда Питта вызывал вопросы в отношении достоверности происходящего.

Питт сядет за руль болида с мотором «Формулы-2», созданном «Мерседесом», между официальными сессиями «Ф-1».

Для придуманной для фильма команды «Апекса» подготовили боксы. Кадры из паддока Гран-при Великобритании показывают, что Питт будет играть пилота, которого зовут Сонни Хейс. Гонщик будет выступать под номером последнего чемпиона «Феррари» Кими Райкконена (7) и использовать силовые установки «Мерседеса».

«Брэд отлично выглядит. Будто бы с возрастом он не стареет, а молодеет. Для своего возраста он выглядит просто отлично.

Конечно, возраст Брэда был важной темой для обсуждений, когда мы только начинали обсуждать изначальную историю и сценарий. Но он в отличной форме и постоянно тренируется.

Мне кажется, Брэд настолько культовый актер, что возраст (с точки зрения правдоподобности) вряд ли будет проблемой – он проделал невероятную работу и я даже не могу передать словами, насколько я рад тому, что Брэд Питт будет играть в фильме о «Формуле-1».

Мы провели вместе один день, тренируясь на треке в Лос-Анджелесе, и для человека, который никогда не участвовал в гонках, он очень неплохо смотрелся с того момента, как сел за руль. У него определенно наметанный глаз. Он любит смотреть MotoGP, так что он всегда был поклонником гонок. И он уже имеет представление о гоночных траекториях, он определенно глубоко погрузился в тему гонок, это приятно видеть», – рассказал Хэмилтон.

«Ф-1» показала черно-золотой болид героя Брэда Питта из нового фильма. Съемки начнутся на Гран-при Великобритании

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Ну, тут спорно. Кроме "Знакомьтесь, Джо Блэк" каких-то шикарных ролей Бреда не припомню. Да, ещё Мики из "Большой куш" - отлично сыграно.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий