Льюис Хэмилтон о съемках фильма об «Ф-1»: «Брэд Питт настолько культовый актер, что его возраст вряд ли станет проблемой»

Пилот «Мерседеса» высказался о съемках фильма о «Формуле-1», который в эти выходные проходит на «Сильверстоуне» одновременно с проведением Гран-при Великобритании.

По словам Хэмилтона, который выступает в качестве консультанта и сопродюсера, в начале обсуждения проекта возраст Брэда Питта вызывал вопросы в отношении достоверности происходящего.

Питт сядет за руль болида с мотором «Формулы-2», созданном « », между официальными сессиями «Ф-1».

Для придуманной для фильма команды «Апекса» подготовили боксы. Кадры из паддока Гран-при Великобритании показывают, что Питт будет играть пилота, которого зовут Сонни Хейс. Гонщик будет выступать под номером последнего чемпиона «Феррари» Кими Райкконена (7) и использовать силовые установки «Мерседеса».

«Брэд отлично выглядит. Будто бы с возрастом он не стареет, а молодеет. Для своего возраста он выглядит просто отлично.

Конечно, возраст Брэда был важной темой для обсуждений, когда мы только начинали обсуждать изначальную историю и сценарий. Но он в отличной форме и постоянно тренируется.

Мне кажется, Брэд настолько культовый актер, что возраст (с точки зрения правдоподобности) вряд ли будет проблемой – он проделал невероятную работу и я даже не могу передать словами, насколько я рад тому, что Брэд Питт будет играть в фильме о «Формуле-1».

Мы провели вместе один день, тренируясь на треке в Лос-Анджелесе, и для человека, который никогда не участвовал в гонках, он очень неплохо смотрелся с того момента, как сел за руль. У него определенно наметанный глаз. Он любит смотреть MotoGP, так что он всегда был поклонником гонок. И он уже имеет представление о гоночных траекториях, он определенно глубоко погрузился в тему гонок, это приятно видеть», – рассказал Хэмилтон.

«Ф-1» показала черно-золотой болид героя Брэда Питта из нового фильма. Съемки начнутся на Гран-при Великобритании