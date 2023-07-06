«У Хэмилтона плохая память, похоже». Гельмут Марко о предложении установить сроки для разработки новых болидов

Гельмут Марко подверг критике идею гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Британец предложил запретить разработку машин на следующий год ранее определенной даты. Семикратный чемпион «Формулы-1» упомянул, что в период доминирования «Мерседеса» команда могла себе позволить раньше переключаться на новый сезон.

«У него плохая память, похоже. Когда Мерседес» доминировал, команда тоже начинала работать над следующей машиной гораздо раньше остальных. Более того, у нее был гораздо более мощный двигатель. Если не вкладываешь много усилий в актуальное шасси, то, конечно, можешь заранее думать о новом. Так работает « », – заявил советник «Ред Булл».

полагает, что доминирование « » сильно отличается от доминирования «Мерседеса» – последнее, по словам Гельмута, связано только с мощным мотором:

«В нашем случае речь о сочетании очень хорошего шасси, хорошего двигателя и исключительного пилота. И команда практически не допускает ошибок».

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