«У Хэмилтона плохая память, похоже». Гельмут Марко о предложении установить сроки для разработки новых болидов

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес регламент Авто

Гельмут Марко подверг критике идею гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Британец предложил запретить разработку машин на следующий год ранее определенной даты. Семикратный чемпион «Формулы-1» упомянул, что в период доминирования «Мерседеса» команда могла себе позволить раньше переключаться на новый сезон.

«У него плохая память, похоже. Когда Мерседес» доминировал, команда тоже начинала работать над следующей машиной гораздо раньше остальных. Более того, у нее был гораздо более мощный двигатель. Если не вкладываешь много усилий в актуальное шасси, то, конечно, можешь заранее думать о новом. Так работает «Формула-1», – заявил советник «Ред Булл».

Марко полагает, что доминирование «Ред Булл» сильно отличается от доминирования «Мерседеса» – последнее, по словам Гельмута, связано только с мощным мотором:

«В нашем случае речь о сочетании очень хорошего шасси, хорошего двигателя и исключительного пилота. И команда практически не допускает ошибок».

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4 комментария

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Zhenya Dzhinnikov
Марко прав. Турбодвигатель разрабатывать с 2010 попутно его же пропихивать для утверждения. Ни Тото ни Льюис привозя с круга по секунде в 14 не беспокоились о конкуренции, при чем были только жетоны на доработку двигателей.
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Антон Якимцев
Так его, доктор!
Достал ныть.
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gljallag
ага, у рб шасси и двигатель просто хорошие, и все только на исключительном держится =)) теперь понятна роль переса...
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