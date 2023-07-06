Кристиан Хорнер: «Команды «Ф-1» будут очень близки к концу 2025 года, а потом мы опять все запорем и начнем заново»

Кристиан Хорнер раскритиковал предложение пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Семикратный чемпион «Формулы-1» предложил установить дату, начиная с которой команды могут работать над болидом на следующий сезон. Руководитель «Ред Булл» назвал идею нереализуемой и заявил, что конкуренцию можно обеспечить, не трогая регламент.

«Естественно, он исходит из личного опыта. На мой взгляд, контролировать такое невероятно трудно. Как вы себе это представляете, черт побери: «Окей, наступило 1 августа, вперед?» Как вы помешаете людям размышлять или работать над машиной на следующий год?

В «Формуле-1» есть система по ограничению времени в аэротрубе. У [руководителя «Альфа Таури»] Франца [Тоста] почти вдвое больше часов, чем у нас. Это существенный задел. Для «Астон Мартин» это словно перезагрузка посреди сезона. Мы же должны очень осторожно распределять время в аэротрубе.

Система даст плоды, еще несколько лет назад ее не было, так что мы увидим, как все развивается. История «Формулы-1» демонстрирует, что главное – стабильность. Если не возиться с регламентом, это в любом случае приведет к сближению. И видно, что оно уже началось. К концу 2025 года все команды наверняка будут очень близки, а потом мы опять все запорем и начнем заново в 2026-м», – сказал .

Льюис Хэмилтон: «ФИА стоит установить дату, с которой командам будет разрешаться работать над машинами следующего года»

Главный секрет болида «Ред Булл» вывесили перед всей «Ф-1», но копий не будет. Эту фишку невозможно воспроизвести