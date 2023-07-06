Ландо Норрис о штрафе в Канаде: «Еще больше убедился, что действовал абсолютно корректно»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис по-прежнему недоволен штрафом на Гран-при Канады.
По версии стюардов, Норрис слишком медленно ехал за машиной безопасности, чтобы создать задел между собой и напарником Оскаром Пиастри и позволить команде без потерь провести двойной пит-стоп. «Макларен» подал запрос на пересмотр наказания, в ФИА отказали.
«Случались определенные ситуации, которые мы привели в пример, чтобы подтвердить необходимость пересмотра. Когда я увидел все снова, то еще больше убедился, что штрафа не было. Я по-прежнему утверждаю, что действовал абсолютно нормально и корректно, по букве регламента и так далее. А то, что предположительно произошло – нет такого правила.
Нет причин, которые позволяли бы считать мое поведение неспортивным. В то же время все знают, что я не веду себя неспортивным образом.
Теперь установлен прецедент, который определяет, что позволено, а что нет, и он довольно строгий. Но увидим. Если [стюарды] будут последовательны, что случается не всегда, то, уверен, станут часто выписывать штрафы в ближайшие месяцы, если люди не будут соблюдать новый регламент, новое правило», – заявил британский пилот.
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