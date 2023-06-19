Ландо Норрис: «Штраф кажется бессмысленным – не думаю, что я сделал что-то не так»

Ландо Норрис не понял, за что получил штраф на Гран-при Канады.

Пилот « » получил пятисекундное наказание за «неспортивное поведение» – замедление за машиной безопасности. В решении стюардов отмечается, что Норрис, следовавший за напарником , снизил скорость, чтобы позволить команде провести двойной пит-стоп без потери времени. Таким образом, Ландо задержал конкурентов. Судьи указывают, что разница в скорости между и Пиастри составляла примерно 50 км/ч в поворотах с десятого по 13-й.

«Мне сказали заезжать в боксы где-то за три секунды до пит-лейн. К тому моменту я гнал на полную, так что мне это кажется бессмысленным.

Есть много случаев, когда ты замедляешься в режиме виртуальной машины безопасности. Если мне выписали штраф сегодня, то должны были давать и в предыдущие три года, как и всем остальным. Но нет, не думаю, что я сделал что-то не так», – заявил Ландо.

Из-за штрафа Норрис выпал из очковой зоны и оказался 13-м.

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