Ландо Норрис: «Штраф кажется бессмысленным – не думаю, что я сделал что-то не так»

Теги Гран-при Канады ФИА Макларен Формула-1 регламент Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис не понял, за что получил штраф на Гран-при Канады.

Пилот «Макларена» получил пятисекундное наказание за «неспортивное поведение» – замедление за машиной безопасности. В решении стюардов отмечается, что Норрис, следовавший за напарником Оскаром Пиастри, снизил скорость, чтобы позволить команде провести двойной пит-стоп без потери времени. Таким образом, Ландо задержал конкурентов. Судьи указывают, что разница в скорости между Норрисом и Пиастри составляла примерно 50 км/ч в поворотах с десятого по 13-й.

«Мне сказали заезжать в боксы где-то за три секунды до пит-лейн. К тому моменту я гнал на полную, так что мне это кажется бессмысленным.

Есть много случаев, когда ты замедляешься в режиме виртуальной машины безопасности. Если мне выписали штраф сегодня, то должны были давать и в предыдущие три года, как и всем остальным. Но нет, не думаю, что я сделал что-то не так», – заявил Ландо.

Из-за штрафа Норрис выпал из очковой зоны и оказался 13-м.

Что случилось на Гран-при Канады: Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий