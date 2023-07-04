Ландо Норрис: «Каждый год донимал Брауна, чтобы вернуть серебристый «Макларен»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон чемпионат мира MotoGP Формула-1 Мерседес Зак Браун Ландо Норрис стиль ливреи Авто

Ландо Норрис признался, что стоит за попыткой «Макларена» вернуться к «хрому».

На Гран-при Великобритании команда выступит в ливрее, которая является отсылкой к серебристой расцветке из второй половины 2000-х.

Норрис сообщил, что неоднократно обращался к исполнительному директору «Макларена» Заку Брауну с просьбой использовать данный цвет.

«Как бы мне ни нравилась белая машина с ярко-оранжевым – потрясающая ливрея – нет ничего подобного «Макларен-Мерседесу» с Vodafone. Я вырос, наблюдая за этим болидом. Я влюбился в него. Можно сказать, он вдохновил меня стать пилотом «Формулы-1» – до этого я больше интересовался MotoGP и байками.

Я мало что знал о гонках, и потом стал смотреть «Формулу-1», Льюис [Хэмилтон] сражался с Фернандо [Алонсо] – вот во что я влюбился.

Каждый год я донимал Зака, чтобы мы вернулись в этом направлении. Да, это всего на одну гонку, но здорово в каком-то смысле пережить те моменты, что привели меня в «Формулу-1», – сказал Ландо.

«Макларен» представил особую ливрею для домашнего Гран-при Великобритании

4 комментария

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Станислав Румянцев
Лично меня вдохновило смотреть Ф-1 Макларен West
+5
0
+5
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Flylink
Ответ Станислав Румянцев
Лично меня вдохновило смотреть Ф-1 Макларен West
Да, хорошая ливрея была, хотя с Vodafone мне тоже больше нравится
+3
0
+3
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Paninaro
Ответ Flylink
Да, хорошая ливрея была, хотя с Vodafone мне тоже больше нравится
Обе отличные. Хотя тоже предпочитаю с водафоном, 2007-2008.
+2
0
+2
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Maxxxim87
Ответ Станислав Румянцев
Лично меня вдохновило смотреть Ф-1 Макларен West
Я в те годы начал смотреть Ф-1 , думал всегда будет подобная раскраска … но времена уходят …
0
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