«Макларен» представил особую ливрею для домашнего Гран-при Великобритании
Команда «Макларен» представила особую ливрею, которую будет использовать в этом сезоне на домашнем Гран-при Великобритании.
Дизайн данной ливреи является отсылкой к предыдущему варианту с хромом, использовавшийся командой в период с 2006 до 2014 года.
Презентация ливреи прошла в понедельник в технологическом центре «Макларена» в Уокинге.
Фото: официальный сайт «Формулы-1»
Гран-при Великобритании пройдет на «Сильверстоуне» 7-9 июля.
«Макларен» поменял лого в соцсетях на серебристое и анонсировал презентацию перед Гран-при Великобритании
Она просто потрясающая.