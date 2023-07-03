«Макларен» представил особую ливрею для домашнего Гран-при Великобритании

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Авто

Команда «Макларен» представила особую ливрею, которую будет использовать в этом сезоне на домашнем Гран-при Великобритании.

Дизайн данной ливреи является отсылкой к предыдущему варианту с хромом, использовавшийся командой в период с 2006 до 2014 года.

Презентация ливреи прошла в понедельник в технологическом центре «Макларена» в Уокинге.

Фото: официальный сайт «Формулы-1»

Гран-при Великобритании пройдет на «Сильверстоуне» 7-9 июля.

«Макларен» поменял лого в соцсетях на серебристое и анонсировал презентацию перед Гран-при Великобритании

7 комментариев

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Minuvert
Это кайф! Хоть распечатывай и в рамочку на стену!
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Alesha_451
Надо было идти до конца и красить в хром всю машину, а это ни рыба ни мясо
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Денис Грачёв
Просто 🔥
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Кирилл Конопельченко
Оставьте до конца сезона.
Она просто потрясающая.
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Михаил Пивненко
Реклама браузера на этом фоне смотрится наиболее эпично, лайк!
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