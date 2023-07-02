Ник де Врис о борьбе с Магнуссеном: «Видимо, мы нравимся друг другу»

Теги Альфа Таури Формула-1 Гран-при Австрии Кевин Магнуссен Хаас Ник де Врис Авто

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис подвел итоги Гран-при Австрии, где стал 15-м.

«Думаю, мы провели уверенную гонку. Очевидно, мы выдали максимум из возможного. Все сводилось к темпу и работе с понижением передачи – в начале гонки благодаря этому можно было многое изменить, если вы рано входили в поворот. Первая виртуальная машина безопасности (VSC) появилась не очень вовремя, но тем не менее это хорошая гонка.

Мы внесли довольно много изменений. Не знаю, стал ли болид прям быстрее, но в любом случае сейчас – в ближайшие гонки – это информация будет важна для нас, чтобы понять, как извлечь еще больше из нашего пакета обновлений», – отметил Де Врис.

Ник также прокомментировал 5-секундный штраф, который он получил за выдавливание пилота «Хааса» Кевина Магнуссена за пределы трассы.

«Не мне судить. Это гонки – и тут все решают стюарды. К счастью, мне удалось создать довольно большой отрыв. Видимо, мы нравимся друг другу и постоянно находим друг друга на трассе».

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1 комментарий

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Alex Sin
Ребячество. Разве так нравятся как вы? Вот в далёком уже 2011 году, Льюису так понравился Фелиппе Масса, что они ажно семь раз за сезон понравились друг другу.
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