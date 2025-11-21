Изак Аджар: «В карьере еще никогда не сталкивался с напарником по команде»

Аджар высказался об инциденте с Лоусоном в Бразилии.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар рассказал о том, что сразу после гонки в Бразилии извинился перед Лиамом Лоусоном за излишне агрессивный маневр.

На последнем круге Гран-при Сан-Паулу Аджар попытался обогнать Лоусона за счет атаки в первом повороте, но слишком сильно выдавил напарника в сторону и инцидент закончился легким контактом между болидами. При этом обе машины добрались до финиша без потери позиций.

«Только выбравшись из кокпита болида, я сразу пошел к Лиаму и извинился. Потому что действовал слишком агрессивно. Потом, посмотрев записи с бортовых камер я пришел к выводу, что мы одновременно начали двигаться в одном направлении – и нам повезло [что все не закончилось аварией]. Со своей стороны могу сказать, что мне нужно было проявить чуть больше терпения – и, вероятно, просто обогнать Лиама на следующей прямой, но я допустил ошибку.

Но в целом это была нормальная борьба. Мой инженер по радио сказал мне, как действовать, когда я пойду на обгон. Никаких командных приказов не было. Мы можем свободно бороться друг с другом на трассе – при условии, что эта борьба будет вестись чисто. В данном же случае ситуация, к сожалению, была пограничной.

При этом я должен сказать, что в своей карьере никогда не сталкивался с напарником по команде. В борьбе с напарником я стараюсь оставлять чуть больше свободного места на трассе. Так и нужно поступать», – рассказал Аджар.

Когда Ферстаппен проиграл титул «Ф-1»? Три версии