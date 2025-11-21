Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно прибавлять, постараться улучшить сцепление болида с трассой»

Ферстаппен не готов оценить перспективы в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги двух первых сессий свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что пока затрудняется ответить на вопрос о шансах команды на победу.

«День прошел нормально. Но из-за частых остановок сессий трудно понять, какова расстановка сил. Но нам еще нужно прибавлять, постараться улучшить сцепление болида с трассой.

Состояние трека заметно улучшается с каждой сессией, так что мы сосредоточимся именно на этом, а там посмотрим, насколько эффективно мы сможем работать с шинами в квалификации и гонке.

При этом здесь очень холодно, покрытие трассы скользкое. Так что этот этап трудно сравнивать с другими трассами. И никаких гарантий того, что мы будем тут быстры [на фоне предыдущих результатов] нет», – рассказал Ферстаппен.

