Джордж Расселл о шансах на Гран-при Лас-Вегаса: «Мерседес» в борьбе, но нужно оставаться реалистами»

Расселл не считает «Мерседес» фаворитом в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги двух первых сессий свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что на этот раз у команды не будет того уверенного преимущества, что было в прошлом году, когда пилоты «Мерседеса» сделали дубль.

«Мы в борьбе. Но нужно оставаться реалистами. И от нас многого ждут в этот уик-энд. По сравнению с прошлым годом мы сильно изменили свой болид. На дистанции сезон болид определенно стал намного лучше, однако на трассе в Лас-Вегасе машина, возможно, стала не столь конкурентоспособной, как год назад.

Тем не менее, мы все равно находимся рядом с первом местом, но борьба идет плотная. И я не хочу забегать вперед. Мы не ставили одно лучшее время круга за другим. Да, мы где-то рядом, но полной уверенности нет», – рассказал Расселл.

