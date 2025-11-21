  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри о череде неудач: «Скорость была, если не считать Остин и Мексику, но что-то шло не так»
0

Оскар Пиастри о череде неудач: «Скорость была, если не считать Остин и Мексику, но что-то шло не так»

Пиастри порассуждал о причине неудачной серии гонок.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что выступления на Гран-при США и Мехико выделялись на фоне других трудных гонок.

«Этапы в Остине и Мексике довольно сильно отличались от других, которые сложились не очень успешно. Скорости явно недоставало, что-то не работало с фундаментальной точки зрения.

На других Гран-при было сочетание разных факторов. В Баку, разумеется, случилось то, что случилось. Что касается Сингапура, на самом деле скорость была довольно приличной. Просто сама гонка сложилась не так, как мне бы хотелось.

Даже в Бразилии темп был хорошим в какие-то моменты. Не считаю, что авария в спринте оказала большое влияние на оставшуюся часть уик-энда, хотя какие-то вещи оказались неоптимальными. Темп и скорость в Бразилии были достаточно хорошими.

Просто разные факторы приводили к отсутствию результатов. Да, случилась целая череда гонок, которые прошли не очень здорово, но не считаю, что это одна и та же ситуация.

В Остине и Мексике – да, но в других гонках… Скорость была, но что-то шло не так – ошибка, авария или что-то еще, штраф. Все это не способствовало хорошим результатам. Не сказать, что все сложилось плохо по одной и той же причине.

Да, после некоторых этапов пришлось поломать голову и разобраться, что происходит. А то, что другие гонки получились тяжелыми – можно сказать, что это суровый мир автоспорта», – заявил австралиец перед Гран-при Лас-Вегаса.

Оскар Пиастри: «Победа в чемпионате – единственное, на чем я сосредоточен»

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoГран-при Мексики
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
Гран-при Бразилии
logoГран-при Лас-Вегаса
Гран-при США
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пьер Гасли о 10-м месте в квалификации: «Не смогу сегодня уснуть. Во мне все еще бурлит адреналин»
37 минут назад
Эстебан Окон: «В Вегасе между поворотами 15-20 секунд, из-за чего шины не прогреваются. Вот в чем проблема»
сегодня, 12:00
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 7:00
сегодня, 11:55
Карлос Сайнс: «Не думаю, что в гонке смогу удержать третье место, если заезд будет проходить в сухих условиях»
сегодня, 11:43
Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари» с 2009 года, который занял последнее место в квалификации
сегодня, 11:28
Нико Хюлькенберг: «На прогревочном круге Сайнс едва не улетел в стену. Я тогда удивился»
сегодня, 11:11
Андреа Стелла: «Пиастри не повезло попасть под желтые флаги. Он тоже мог оказаться на первом ряду стартовой решетки»
сегодня, 11:00
Джордж Расселл о шансах на победу: «Мерседес» будет в борьбе»
сегодня, 10:37
Габриэл Бортолето об условиях в квалификации в Лас-Вегасе: «Худшее, что мне приходилось испытывать за рулем болида «Ф-1»
сегодня, 10:29
Ландо Норрис о целях на гонку: «По одному шагу за раз – хорошо стартовать, хорошо проехать первый круг, а дальше посмотрим»
сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48